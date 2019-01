HOMEM TENTA ASSALTAR POLICIAL MILITAR E ACABA MORTO

10/01/19 - 09:23:13

Um homem que não teve sua identidade revelada, morreu na noite desta quarta-feira (10) durante uma tentativa de assalto a um policial militar no município de Itabaiana.

As informações são de que três elementos abordaram o policial no Loteamento Santa Mônica, em Itabaiana, anunciando o assalto. O militar reagiu e efetuou disparos contra os elementos e um deles acabou sendo atingido e morreu no local. Os outros dois conseguiram fugir tomando rumo ignorado.