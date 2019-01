Ministério Público emite nota e diz que lamenta morte do sargento Ronaldo Bispo

10/01/19 - 10:19:06

É com muito pesar que informamos sobre a morte do Terceiro Sargento PMRR RONALDO BISPO SANTOS, integrante do quadro do Ministério Público (BESP), que faleceu no dia de hoje no Povoado Nova Descoberta, na cidade de Itaporanga D’Ajuda/SE.

O Policial Militar foi vítima da ação criminosa realizada por terceiros, quando estava em curso subtração patrimonial em estabelecimento comercial.

A sua morte pegou a todos de surpresa e o levou de nós repentinamente e de forma extremamente violenta. Neste momento de dor, indignação e sofrimento, pedimos a Deus que lhe ilumine e lhe dê paz, conforte sua família e amigos para superar esta imensurável dor com serenidade e ponderação.

O Ministério Público agradece imensamente os serviços prestados pelo Sargento BISPO junto à Instituição. Os seus amigos, Membros e Servidores agradecem pelo tempo de convivência mantida com ele.

O Sargento Bispo será sempre lembrado pelo profissionalismo, retidão, lealdade e compromisso com a função.

Hipotecamos os nossos mais sinceros pêsames aos familiares e amigos.

Ministério Público do Estado de Sergipe