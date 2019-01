Pais fazem fila em escola de Nossa Senhora do Socorro para garantir matrícula

10/01/19 - 10:29:23

As senhas para os interessados foram distribuídas nesta quinta-feira, dia 10.

Desde às 15h da tarde de ontem, dia 09, pais de alunos formaram filas em frente à Escola Municipal Elisa Teles, na Piabeta, em Nossa Senhora do Socorro, para garantir a matrícula dos filhos na unidade de ensino.

As matrículas só iniciarão na segunda-feira, dia 14, hoje, foram distribuídas as senhas. Estava previsto à abertura dos portões às 8h30, porém formou-se uma fila com cerca de 100 pessoas, e logo que a reportagem da Xodó noticiou o fato, a direção antecipou a abertura do portão da unidade de ensino.

Na entrada da escola foi fixado o número de vagas, com número limitado. Muitos pais temem ficar sem matricular seus filho como ocorreu no ano passado.

Por Aparecido Santana, da redação Xodó News.