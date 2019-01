PPS: Marco Aurélio diz que “quem não estiver satisfeito, pega o boné e sai”

Uma nota divulgada pelo vereador Fábio Meireles (PPS) acabou criando um mal estar com alguns integrantes do partido e logo após a divulgação na imprensa, a resposta foi imediata e dura contra o vereador que por telefone, demonstrando muita irritação, disse que “não sou homem de mandar recado”, em seguida disse ser um admirador do senador eleito Alessandro Vieira, e contrariando o que escreveu na nota, disse que ele (Alessandro) é bem vindo.

Para o jornalista Marco Aurélio, o momento é de união e não de discórdia e que “os políticos precisam entender que o cidadão quer solução para os problemas do seu dia-a-dia, e não esse bate-boca”.

Para Marco Aurélio que é integrante do PPS desde 2009, “aquele que não estiver satisfeito, simplesmente pega o seu boné e sai”.

Veja o que diz a nota do jornalista:

Sobre essa situação do PPS, com a chegada do grupo da Rede sustentabilidade, liderada pelo senador Alessandro Vieira, isso já é ponto pacífico, o senador e seu grupo já está filiado ao partido, não há o que discutir. Aquele que não estiver satisfeito, simplesmente pega o seu boné e sai. Não precisa ter esse tipo de discussão, de briguinha boba, que não interessa a sociedade. Estou no PPS desde 2009, quando cheguei com Nilson Lima e depois o partido passou a ser comandado por Clovis Silveira, que o fortaleceu, elegendo dois vereadores em 2016, e agora, dois deputados estaduais. A direção nacional resolveu entregar o comando ao senador, e ponto! Espero que o jogo grupo que está chegando continue fortalecendo e que e que sejam eleitos vereadores, prefeitos e o partido cresça. Não precisamos ver a classe política com essa briga, que de nada interessa a sociedade. Os políticos precisam entender que o cidadão quer solução para os problemas do seu dia-a-dia, e não esse bate-boca. Marco Aurélio

