PSS da Educação: Prefeitura realiza terceira convocação de candidatos

10/01/19 - 14:06:06

A Prefeitura de Aracaju iniciou na manhã desta quinta-feira, 10, o recebimento da documentação dos candidatos convocados na terceira chamada do Processo Seletivo Simplificado (PSS) da Secretaria Municipal da Educação (Semed). Até esta sexta-feira, 11, mais de dois mil profissionais devem passar pelo auditório Antônio Vieira da Silva Neto, anexo à Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Presidente Vargas, no bairro Siqueira Campos.

No total, 2.446 candidatos foram convocados para a entrega de títulos que comprovem os dados informados no ato da inscrição via internet, assim como seus documentos pessoais. No acolhimento ao público, 18 técnicos, tanto da Semed, quanto da Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplog), trabalharão durante os dois dias.

“Quando o candidato chega, entregamos uma senha e, por ordem de chegada, ele é atendido. Reservamos horários e dias diferentes para cada cargo, para poder organizar melhor o processo e não gerar tumulto.”, explica o diretor de Gestão de Pessoas da Semed, Jeilson Assunção. O PSS da Educação visa a contratação de 200 professores substitutos para atuarem nas escolas municipais de Aracaju. “O objetivo é garantir que durante todo o ano de 2019 não tenhamos contratempos, a exemplo de salas de aula sem professor”, completa Jeilson.

O professor de Educação Física José Renan Santos Torres chegou cedo ao auditório. Com cinco anos de experiência na área, ele aguarda ansioso o resultado da seleção. “Cheguei cedo para dar tempo providenciar algum documento, caso faltasse. A recepção aos candidatos foi muito boa e organizada. Já fiz minha parte e, agora, é somente esperar o resultado. Espero que seja positivo e que eu possa contribuir com a Prefeitura de Aracaju”, torce.

Novo cronograma

No próximo dia 31 de janeiro, será publicado o resultado provisório e a convocação dos candidatos que se autodeclararam afrodescendentes para o processo de heteroidentificação, que deverão se apresentar nos dias cinco e seis de fevereiro. O resultado da heteroidentificação será divulgado no dia oito de fevereiro.

Os candidatos do PSS terão o dia onze de fevereiro para entrar com recursos e o resultado final será divulgado no dia 18, no site da Prefeitura de Aracaju.

Foto: Isley Santos