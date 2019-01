Rápida ação da GMS resulta na recuperação de veículo em Socorro

10/01/19 - 15:57:47

Este é o primeiro veículo recuperado pelos guardas no ano

A Guarda Municipal de Nossa Senhora do Socorro (GMS) recuperou na manhã desta quinta-feira, 10, um veículo no Povoado Palestina. A ação foi realizada pela equipe da Ronda Operacional (Rope) e contou com o apoio da Ronda Escolar (Rondesc) e da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) do município, e foi realizada 12 horas após o ocorrido.

O veículo foi encontrado durante patrulhamento ostensivo realizado pelo Rope, depois que populares informaram a existência de um veículo abandonado nas proximidades da antiga lixeira do povoado. Imediatamente a equipe se deslocou até o local e percebeu que o veículo prata de placa policial PYI – 5538 da cidade de Belo Horizonte, estava sem os pneus.

Em consulta ao sistema foi averiguado que o veículo, pertencente a uma locadora, possuía restrição de furto/roubo, fruto de ação criminosa realizada por volta das 23h da última quarta-feira, 09, no bairro Soledade, em Aracaju. De acordo com o comandante da Guarda, Evilásio Protásio, este é o primeiro veículo recuperado em 2019.

“Desde o início da gestão estamos realizando um trabalho muito forte em todo o município e a recuperação deste veículo, através da equipe do Guarda Santos, que integra o Rope, é a prova de que o nosso planejamento está dando certo. Mais um veículo, o primeiro do ano, que será devolvido ao dono. Em 2019 vamos continuar transmitindo sensação de segurança aos socorrenses”, disse o comandante.

Após realização dos procedimentos iniciais, o veículo foi guinchado e encaminhado à 3° Delegacia Metropolitana (DM), onde serão tomadas as medidas cabíveis ao caso.

Fonte e foto assessoria