SMTT inicia “Operação Volta às Aulas 2019” no próximo dia 14

10/01/19 - 14:11:27

A maioria das escolas da rede privada de ensino em Aracaju inicia o ano letivo na próxima segunda-feira, 14. Com isso, o fluxo de veículos deve aumentar nas ruas e avenidas da cidade, podendo causar retenções e lentidão no trânsito. Com o objetivo de amenizar estes efeitos no trânsito da cidade, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) da capital realizará a “Operação Volta às Aulas 2019”.

A operação terá três frentes de trabalho: organização do trânsito, fiscalização do transporte escolar e ações educativas. “Trata-se de uma força-tarefa que envolve atuação ostensiva dos nossos agentes em áreas escolares, garantindo mobilidade e verificando in loco as condições dos veículos e a regularidade dos condutores do transporte escolar. Além disso, nossas equipes estarão fazendo um trabalho educativo, orientando os condutores para termos mais segurança no trânsito no entorno das escolas”, explica o superintendente interino da SMTT, Renato Telles.

Equipes de agentes de trânsito vão atuar em pontos estratégicos para evitar a sobrecarga de ruas e avenidas nos arredores das escolas com grande número de estudantes. Os condutores também devem colaborar com a mobilidade urbana nesses locais com pequenas atitudes que podem fazer a diferença, como evitar fila dupla e ensinar as crianças a estarem prontas para desembarcar/embarcar imediatamente.

O coordenador de Trânsito da SMTT, major Alexandre Cardoso, reforça as orientações. “Sabemos que muitos pais querem deixar o filho na porta da escola, mas, para isso, o ideal é que ele estacione o veículo em local seguro e leve a criança até a recepção do local. No caso de adolescentes e pré-adolescentes, os pais ou responsáveis também podem orientá-los sobre travessia segura e combinar um local próximo para embarque e desembarque. Isso contribui muito para a redução de congestionamentos”, conta o major.

Ações educativas

A Coordenação de Educação para o Trânsito (CET) da SMTT também fará parte da operação. Os integrantes da equipe levarão à população dicas de segurança no trânsito focada na volta às aulas. “Vamos falar da importância da travessia na faixa de pedestres, do uso da cadeirinha para crianças de até sete anos e, claro, do cinto de segurança”, enumera a supervisora Heloísa Rezende.

O Grupo Cones de Teatro fará uma abordagem lúdica das famílias, levando a mensagem de conscientização através de músicas, esquetes e brincadeiras.

Transporte escolar

A fiscalização do transporte escolar será conduzida pela Diretoria de Transportes Públicos (DTP) da SMTT. Os agentes estarão nas ruas da cidade checando as condições dos veículos que realizam o serviço, a funcionalidade dos itens de segurança e a regularidade dos permissionários junto ao órgão. A orientação é que todos os pais observem com atenção as características do veículo escolhido para levar os estudantes.

“É essencial que, no momento da contratação do transporte escolar, o responsável verifique se há o número de permissão do serviço na parte externa do veículo e, se possível, procure outras famílias que já contrataram o mesmo transportador para pegar referências”, orienta o diretor Augusto Magalhães. “Em caso de qualquer suspeita de irregularidade, ou de direção não segura por parte do transportador escolar, o cidadão pode entrar em contato conosco, através do telefone 3238-4646”, completa Augusto.

Fonte e foto assessoria