Abertura do XLIV Simpósio do Encontro Cultural de Laranjeiras foi um sucesso

11/01/19 - 07:06:11

O Governo de Sergipe, através da Fundação de Cultura e Arte Aperipê-Funcap realizou na manhã dessa quinta(10), no Campus da Universidade Federal de Sergipe do município de Laranjeiras, a abertura do XLIV Simpósio do Encontro Cultural de Laranjeiras que trouxe o tema, “Cultura Popular: Resistência é a Nossa Força”.Um dos objetivos do evento é reunir artistas, palestrantes, intelectuais, estudantes, entre outros, para que a força da cultura sergipana se mantenha viva, diante dos avanços do tempo.

O evento que contou com um espaço especial para exposições de artista sergipanos atuantes em diversos seguimentos teve seu início marcado pelas apresentações folclóricas como, por exemplo, as músicas e cores do Grupo São Gonçalo Amarante, que “arrancou” palmas e sorrisos da plateia. Após as apresentações, a mesa solene foi formada por autoridades que usaram os momentos das suas falas para fomentar a cultura sergipana.

A diretora-presidente da Funcap, Conceição Vieira, participou do eventorepresentando o governador do Estado, Belivaldo Chagas e falou sobre a importância de fomentar a cultura, através de eventos como esse – “Estou feliz por estar iniciando a minha contribuição na dimensão da cultura do nosso Estado, através desse encontro tradicional, onde temos a oportunidade de unir a cultura popular e a cultura acadêmica, mostrando a importância para o que se vive, que se manifesta na sociedade e para o que fica como legado nas futuras gerações. Laranjeiras tem sido um espaço não só de reflexão, mas também de vivência porque poucos municípios do Estado têm a força de grandes grupos fortalecidos, vivos e com interatividade. Esseé o espírito que se quer, deixando claro que a cultura popular precisa da resistência e força, unificadas aos vários seguimentos e setores”. Ressaltou Conceição.

Um dos expositores do Simpósio, o cordelistas Chiquinho do Além Mar, se sentiu agraciado com a oportunidade de ofertar o seu trabalho, durante o evento – “Para mim, que trabalho com a cultura popular, é um prazer ter um espaço como esse para expor meu trabalho que é todo pautado na cultura de Sergipe e, aqui, temos pessoas que valorizam e consomem o trabalho que eu faço. Quero que mais eventos como esse aconteçam no nosso Estado”.

Além dos expositores, o Simpósio contou com a participação de palestrantes renomados para debater sobre as manifestações culturais e as diversas formas de representações, entre elesToninho Macedo, Diretor Cultural da Abaçaí Cultura e Arte, que ressaltou a tradição nas manifestações – “Sergipe é um Estado privilegiado no que diz respeito a forte concentração da cultura popular local e tradicional. Isso é valioso”!

O XLIV Encontro Cultural de Laranjeiras continua até o dia 12 de janeiro com uma programação recheada de interatividade.

Fonte e foto assessoria