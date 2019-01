ARRECADAÇÃO DE ICMS ULTRAPASSOU R$ 313,9 MILHÕES EM SERGIPE

11/01/19 - 08:23:39

Análise realizada pelo Boletim Sergipe Econômico, parceria do Núcleo de Informações Econômicas (NIE) da Federação das Indústrias do Estado de Sergipe (FIES) e do Departamento de Economia da UFS, com base nos dados do Conselho Nacional da Política Fazendária (Confaz), assinalou que a arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS), em Sergipe, ultrapassou R$ 313,9 milhões, em novembro de 2018.

Em termos relativos, verificou-se aumento real de 8,2% na arrecadação do imposto, quando comparado à arrecadação de novembro de 2017, considerando o efeito da inflação, medida pelo IPCA. Por sua vez, no comparativo com a quantia arrecadada em outubro último, verificou-se acréscimo de 14,6%.

Com os dados de novembro, a arrecadação do imposto nos onze primeiros meses de 2018, ultrapassou R$ 3,2 bilhões, registrando alta de 6,5%, em termos reais, em comparação com o mesmo intervalo de 2017.

Outros tributos recolhidos em Novembro/2018

A arrecadação do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), no mês analisado, totalizou mais de R$ 17,8 milhões. Em termos relativos, houve queda de 2,8% sobre novembro de 2017. Em relação ao mês imediatamente anterior, outubro de 2018, observou-se redução de 8%. No acumulado do ano (janeiro a novembro), a arrecadação do imposto aumentou 3,3% em relação ao mesmo período de 2017.

O recolhimento do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD) ficou acima de R$ 4,3 milhões, enquanto isso, as taxas pagas em função da contraprestação de algum serviço público recolheram R$ 37,2 mil aos cofres do estado, no mês analisado.

NIE/FIES