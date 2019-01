Caminhão boiadeiro do BPRV faz rondas na área da 5ºCIPM e recolhe animais soltos

11/01/19 - 10:46:40

Caminhão boiadeiro do BPRV faz rondas na área da 5ºCIPM e recolhe animais soltos em rodovias de Neópolis, Santana do São Francisco e Japoatã.

Após solicitação do comando da 5º CIPM, através do Major Márcio, nesta quinta-feira (10) o caminhão boiadeiro voltou a a patrulhar pelas rodovias que cortam os municípios de Neópolis, Japoatã e Santana do São Francisco com o apoio de uma viatura da 5 CIPM onde foram recolhidos oito animais que estavam soltos às margens da rodovia que poderiam causar acidentes.

Os animais foram encaminhados para a Ensurb em Aracaju e os proprietários devem procurar inicialmente o Batalhão de Polícia rodoviária estadual para liberação dos seus animais, os quais pagarão uma multa e podem responder a um processo judicial. As rondas com o caminhão continuarão em breve.

Fonte e foto assessoria