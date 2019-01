ENCONTRO VALE A PENA

11/01/19 - 00:01:31

DIÓGENES BRAYNER – plenario@faxaju.com.br

O governador Belivaldo Chagas (MDB) teve encontro ontem com candidatos eleitos pela Rede Sustentabilidade. O partido vai desaparecer mais à frente e se fundir a outro, como o PPS, por não ter atingido o quociente eleitoral [a chamada clausula de barreira], mas o senador Alessandro Vieira, o mais votado de Sergipe, ao lado de três deputados estaduais estarão atuando no Congresso Nacional e na Assembleia Legislativa. Eles foram bem recebidos no Palácio dos Despachos.

Conversaram sobre política e expuseram convergências quando estiver em jogo interesses do Estado. No grupo estava o líder da oposição na Alese, deputado Georgeo Passos, que tem atuado com cautela em pontos de vistas divergentes, sem qualquer radicalização que marque apenas a sua condição de estar fora da esfera de situação. Pelo tom da conversa, o bloco hoje comandado pelo senador Alessandro defenderá mudanças na velha política, desde que não prejudique Sergipe e sua gente.

A mudança no formato carcomido de fazer política também passa pelo estilo Belivaldo Chagas, que porá em prática uma administração de resultados, com o objetivo de levar à sociedade decisões que não sejam de interesses de grupos. Tanto que está montando um secretariado que atua seguindo orientação do Palácio dos Despachos e não daqueles que provavelmente o indicam. Experimenta-se algo de diferente no ar e isso já começa a incomodar pequeno grupo aliado, que está à espera de ser contemplado com boas posições na estrutura administrativa.

Percebe-se que há um certo incômodo em segmentos que giram em torno do Poder. Há até ameaças de mudanças a partir de março, em caso da falta de atenção no que se refere às mordomias. E isso não passa distante. Está tão próximo que se chega a identificar que o inimigo dorme à mesma cama. Já o bloco que esteve ontem com Belivaldo, liderado por Alessandro Vieira, não deixará de ajudar quando for preciso, embora endureça a relação quando for necessário, sem o rancor dos velhos oposicionistas, em que o quanto pior seria sempre melhor.

ENTRA COM CAUTELA

Advogados do presidente da Assembleia, Luciano Bispo (MDB), entraram ontem com cautelar no TSE, em Brasília, para que ele seja autorizado a assumir o mandato para o qual fora reeleito, no próximo dia 1º de fevereiro, quando se inicia o ano legislativo.

BOA EXPECTATIVA

Os advogados de Luciano Bispo acreditam na liberação da posse até o dia 25 deste mês, para que ele possa disputar a permanência na Presidência da Assembleia, contado com quase unanimidade dos deputados eleitos e reeleitos para nova legislatura.

PEDE UM TEMPO

O governador Belivaldo Chagas (PSD) está trabalhando até a madrugada para definir projetos e ações do seu novo Governo. Os auxiliares diretos também estão dormindo pouco. Chagas pede tempo aos aliados para conversar com o grupo. É que parte dos deputados está de férias.

MEIO MAGOADO

O ex-governador Jackson Barreto está de férias e deve retornar nesta sexta-feira. JB anda magoado – desde o final das eleições – porque alguns amigos não “chegaram junto” durante a campanha eleitoral ao Senado Federal.

TROCA É CERTA

O deputado estadual Zezinho Guimarães (MDB) está decidido a trocar de partido ainda este ano. Espera a hora que tiver oportunidade, desde que não prejudique seu mandato. Zezinho está pensando no Partido Progressista (PP), mas também foi convidado pelo PRB.

MARCIO E ARACAJU

O vice-presidente nacional do PT, Marcio Macedo, diz que está tranqüilo em relação à participação no Governo Belivaldo e sabe do papel que o seu partido teve na eleição: “mas não estou agoniado”. Brincou diante da constatação de que seu futuro político está em Aracaju: “claro! Eu moro aqui”.

Terá conversa

Marcio Macedo disse ainda que o PT vai conversar com o prefeito Edvaldo Nogueira sobre Aracaju e a participação da legenda no município. Tudo isso deve acontecer quando o senador eleito Rogério Carvalho (PT) retornar de férias.

ÚLTIMA PROPORCIONAL

O deputado Laércio Oliveira (PP) está decidido: a eleição de 2018 foi a última que disputou como candidato proporcional. Sobre isso bate o martelo, mas avisa que não pretende disputar a Prefeitura de Aracaju, em 2020. Foca nas eleições de 2022 e deve ser candidato ao Governo ou ao Senado.

OPOSIÇÃO RAQUÍTICA

Políticos da situação falam em off sobre a situação da oposição no Estado. Não revelam um nome, nesse momento, que tenha claro poder de comandar um bloco coeso que se revele na vigilância aos atos do Governo. Senador Alessandro Vieira não é visto com esse perfil para liderar as oposições.

SOBRE A DESO

Chega a informação de que o engenheiro Carlos Melo pode retornar à Presidência da Deso, já no dia primeiro de fevereiro. A mudança atinge todo o corpo técnico da Companhia, para uma renovação das ações em todo Estado.

POR QUE O RETORNO?

A razão do provável retorno de Carlos Melo é a complicada questão no abastecimento nos municípios, que sofrem com problemas de falta da água nas torneiras, o que causa prejuízos à população. O atual presidente, Jetro Duarte, se mantém em outra função.

DIRETOR OPERACIONAL

Outro problema é interno: Jetro Duarte ao assumir indicou um servidor de carreira para ser Diretor Operacional [segundo cargo mais importante na Deso]. O convidado dormiu no cargo e acordou demitido. O nomeado fora o engenheiro Carlos Anderson, que pode ascender a presidente.

SOBRE APOSENTADORIA

Ainda em segredo já se iniciaram conversas para obrigar alguns servidores que passaram do tempo de aposentadoria a solicitarem o benefício ao INSS. Alguns altos salários pesam nos cofres da Companhia. Avaliem a confusão…

CONTINUA NA CEHOP

O engenheiro Caetano de Almeida Guaranta Filho vai continuar na Presidência da Companhia de Habitação e Obras Públicas (Cehop), que retoma a responsabilidade por toda área de obras do Estado, antes vinculada à extinta Secretaria da Infraestrutura.

A ADEMA E DIÓGENES

O prefeito de Tobias Barreto, Diógenes Almeida (MDB), visitou o presidente da Adema, Gilvan Dias, e saiu de lá muito satisfeito pela atenção que recebeu e por tomar conhecimento de uma nova concepção para o órgão que protege o meio ambiente.

CRIA EQUIPE TÉCNICA

Gilvan Dias vai criar uma equipe técnica na Adema dedicada a atender às Prefeituras para que não haja qualquer entrave no relacionamento com o órgão. Um dos objetivos do presidente da Adema é desburocratizar e evitar alguns conflitos que acontecem.

SERVIÇO ESSENCIAL

Servidor do Samu diz que Sergipe, com 75 municípios, não pode funcionar com apenas quatro USAs para cobrir o interior e mais duas na Capital, como acontece na maioria das vezes. “Não adianta trocar gestão e manter carência de pessoal para serviço tão essencial”, disse.

FICARÁ DIFÍCIL

A informação é que Aracaju ficará por até 60 dias sem Serviço de Urgência Pediátrica. Esse é o prazo dado pela Secretaria da Saúde do Município, corroborado pelo MPE. A população fica sem entender esse cruzar de braços em relação às crianças. É muito complicado…

Nas redes sociais

///Definir tudo – Através do Whatsapp , o deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) informa que está em viagem neste período de recesso, mas antecipa que quando chegar “iremos ao governador pra definir tudo”. Quanto à eleição da Câmara, “tenho uma boa relação com Rodrigo Maia mas vamos esperar o partido se definir”.

///Lá vem Rodrigo – O presidente da Câmara Federal, deputado Rodrigo Maia (DEM), candidato à reeleição, visita os Estados para conversar com os governadores. Ainda não agendou, mas também deve vir a Sergipe para encontro com Belivaldo Chagas. Quer falar sobre situação do Estado e pedir ajuda junto aos deputados.

///Mais recursos – O deputado federal André Moura (PSC) esteve ontem em Indiaroba para inauguração de obras com recursos trazidos por ele. André estava em Brasília para ajudar na campanha de Rodrigo Maia a presidente e liberar recursos para municípios de Sergipe que foram empenhados no Governo Michel Temer.

///Só ideias boas – Eliane Aquino diz no Twitter que “quando gente querida e competente se reúne, só ideias boas surgem! Estive com representantes da administração municipal, estadual e da UFS para planejarmos de qual forma a Vice-Governadoria tratará da promoção dos direitos das pessoas. Vamos juntos”!

///Através do Ipes – Pelo Twitter , Marcio Macedo diz que estive ao lado da companheira deputada Ana Lúcia em audiência com o presidente do IPES/Saúde e dirigentes dos sindicatos de trabalhadores da base federal, que reivindicam uma mudança na legislação para que possam ter atendimento através do IPES/Saúde.

///Sem dúvida – O subtenente Edgar Menezes avisa no Twitter que “tem gente com ódio de mim, porque estou mostrando que a Força Nacional é apenas uma maquiagem do Governo do PT. acho que o que está acontecendo no Ceará, não deixa dúvida de que tenho razão, infelizmente”!

Conversa

Estamos vivendo – Clóvis Silveira alerta: Muita atenção para problemas irrelevantes ou inexistentes; muita confusão para problemas graves e urgentes!

Para posse – A partir de segunda-feira é que a maioria dos políticos retorna a Sergipe e se prepara para a posse na Assembleia, Câmara Federal e Senado.

Presta queixa – “Repórter conhecido por ‘Cavernoso’, que trabalhou na TV-Atalaia, prestou queixa em razão de notas anunciando que ele estava passando fome.

Nova mesa – A situação na Assembleia Legislativa é de expectativa em relação à eleição da nova Mesa, em razão da situação de Luciano Bispo.

Está tranquilo – Luciano Bispo se mostra tranquilo quanto ao julgamento do seu processo. Seu nome é o preferido para se manter presidente da Casa.

Sobre recursos – O deputado federal André Moura ainda está trabalhando na liberação de recursos que já foram empenhados para Sergipe.

Em silêncio – O Governo Belivaldo está trabalhando em silêncio, com divulgação de atos oficiais. Os bastidores do Palácio dos Despachos estão fechados.

Não será – Deputado Zezinho Guimarães nega que pretenda candidatar-se a prefeito de Itabaianinha nas eleições municipais de 2020.

Bloco coeso – A oposição em Sergipe não será um bloco coeso. Estará pulverizada entre políticos que discordam do Governo mesmo que não tenham motivo.