2018: GETAM RECUPERA 159 VEÍCULOS ROUBADOS E APREENDE 68 ARMAS

11/01/19 - 16:21:29

Getam recupera 159 veículos roubados, apreende 68 armas e cumpre 50 mandados de prisão em 2018. Também foram apreendidas drogas como cocaína, maconha e crack

A Polícia Militar, por meio do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam), divulga nessa quarta-feira, 8, os dados estatísticos referentes aos trabalhos desenvolvidos pela Unidade Operacional na capital e em toda a região metropolitana de Aracaju durante o ano de 2018.

Foram confeccionados 508 Relatórios de Ocorrências Policiais, resultando em 159 veículos recuperados; 68 armas de fogo e 13 simulacros apreendidos; 2.992Kg de cocaína; 131.1Kgde maconha; 3.872Kg de crack; além do cumprimento de 50 mandados de prisão.

O Getam também obteve forte atuação nas fiscalizações de trânsito fazendo cumprir as Leis do Código de Trânsito Brasileiro(CTB), atuando de forma eficaz obtendo um índice significativo com um total de 84 CNH’s e 52 CRLV’s recolhidos; 3.066 autos de infração confeccionados e 380 veículos com irregularidades recolhidos.

Fonte: Ascom/PM