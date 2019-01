Homem é preso em flagrante acusado de tentar estuprar criança de 9 anos

11/01/19 - 14:04:19

Policiais militares prenderam na manhã desta sexta-feira (11) um homem de 59 anos, acusado de tentar estuprar uma criança de apenas 9 anos.

A prisão foi realizada no bairro Lamarão em Aracaju e segundo informações da polícia, o homem identificado como sendo Heribado Pereira dos Santos,aproveitou a ausência do pai das duas meninas, sendo uma de 7 anos e a irmã de 9, e tentou abusar da criança.

Heribado é vizinho da família e se aproveitou da confiança do pai que no momento teria ido a uma agência bancária enquanto ele “olhava” as crianças.

Foi então que ele, a sós com as duas crianças, tentou abusar da menina de 9 anos. Logo em seguida o pai chegou e encontrou as meninas assustadas e uma delas com a roupa suja, o que teria comprovado a tentativa de estupro e que foi confirmado pela criança.

Uma equipe da CPTran foi até o local e efetuou a prisão em flagrante e em seguida ele foi encaminhado para o Departamento de Grupo Vulneráveis (DAGV).

Foto SSP