Personagens do Hotel Transilvânia comandam a diversão em Aracaju

11/01/19 - 10:19:15

Até 17 de fevereiro, a criançada curte o circuito de brincadeiras instalado no Shopping Jardins

Drácula, Mavis, Johnny, Blobby e seus amigos acabam de chegar ao Shopping Jardins para animar o fim das férias escolares em Aracaju (SE). No circuito de brincadeiras do “Hotel Transilvânia 3 – Férias Monstruosas”, instalado na Praça de Eventos 2, as crianças de 3 a 12 anos divertem-se pra valer a bordo do navio cenográfico com escorregador, piscina de bolinhas, cama de gato e mesa de atividades com tatuagens dos personagens.

O cartão de embarque para esta aventura tem o valor de R$ 10 com direito a 20 minutos de brincadeira e é obrigatória a presença de um adulto (maior de 18 anos) responsável pela criança na Praça de Eventos 2 durante a permanência dela no circuito. A atração funciona, de segunda-feira a sábado das 10h às 22h e domingos e feriados, das 12h às 21h.

E a partir da próxima terça-feira (15), a garotada também poderá participar de divertidas oficinas de slimes monstruosos e realizar pintura facial inspirada nos monstrinhos. A nova atração funcionará em um acolhedor espaço próximo a Centauro.

Encontros com os personagens

Já nos dias 19 e 20 de janeiro, Conde Drácula, Mavis e Johnny aportam na Praça de Eventos 2 para divertir e tirar descoladas fotos com o público. Os meetings serão gratuitos e acontecerão das 14h às 17h30, com duração de 30 minutos e intervalos de meia hora.

Hotel Transilvânia 3 – Férias Monstruosas

O quê? Circuito de brincadeiras para crianças de 3 a 12 anos com navio cenográfico, escorregador, piscina de bolinhas, cama de gato e mesa de atividades com tatuagens dos personagens e encontros com os personagens Conde Drácula, Mavis e Johnny.

Quando? Circuito de brincadeiras – de 9 de janeiro a 17 de fevereiro. De segunda-feira a sábado das 10h às 22h e domingos e feriados, das 12h às 21h. A partir do dia 1º de fevereiro, a atração funcionará, todos os dias, das 12h às 20h.

Encontros com os personagens – 19 e 20 de janeiro, das 14h às 17h30.

Onde? Praça de Eventos 2 do Shopping Jardins – Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

Quanto? Circuito de brincadeiras – R$ 10 com direito a 20 minutos de permanência no circuito.

Encontros com os personagens – acesso gratuito.

Classificação etária? Circuito de brincadeiras – crianças de 3 a 12 anos.

Encontros com os personagens – classificação livre.

