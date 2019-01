PM FARÁ SEGURANÇA JOGOS DO CAMPEONATO SERGIPANO FUTEBOL

11/01/19 - 16:07:26

O número de policiais será reforçado dentro e fora dos estádios, assim como drones também serão utilizados

A Polícia Militar do Estado de Sergipe vem a público esclarecer que, em reunião na última segunda-feira (07), com o governador Belivaldo Chagas, foi autorizada a parceria da Polícia Militar no Campeonato Sergipano.

O comandante do policiamento da capital, coronel Marcony Cabral, explicou como será realizado o policiamento. “Para o classico deste domingo, entre os times do Confianca e do Sergipe, além do policiamento ordinário, teremos um reforço de 50 homens em regime extraordinário, para garantir a tranquilidade durante o espetáculo desportivo”, destacou.

Atuarão efetivamente na área interna, externa e periférica da Arena Batistão, diversas unidades do Comando de Policiamento da Capital (CPMC). A PM também contará com o emprego de Drones sobrevoando toda área, uma inovação no âmbito da Polícia Militar de Sergipe. A PMSE estará mais uma vez garantindo a tranquilidade dos torcedores e de todos os envolvidos no evento.

Com informações de PM/SE