PRF apreende veículo adulterado e com registro de roubo na BR 101

11/01/19 - 10:54:28

Uma equipe PRF apreendeu na noite de ontem, 10, um veículo adulterado e com registro de roubo/furto. O fato ocorreu no Km 70 da BR 101, em Maruim/SE.

Os agentes federais faziam o trabalho de fiscalização quando abordaram um caminhão do tipo “prancha” que transportava um Ford/Ecosport com placas da Bahia. Ao realizarem inspeção detalhada no automóvel transportado, descobriram que a placa não correspondia aos outros elementos de identificação do carro, bem como numeração dos vidros e chassi. Após consulta ao banco de dados utilizado pela PRF, os policiais constataram que o veículo estava registrado com outra placa, também da Bahia, a qual possuía registro de roubo/furto desde julho de 2017, na cidade de Salvador.

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil, em Aracaju/SE

Fonte e foto: ascom PRF