Projeto ‘Geloteca’ incentiva pacientes infantis à leitura no Huse

Incentivar a leitura aproveitando os momentos ociosos de internamento. Esse é o objetivo do Projeto Geloteca, uma minibiblioteca formada dentro de uma carcaça de geladeira plotada para divertir pacientes e acompanhantes que estão no Internamento Pediátrico e Oncológico do Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), unidade gerenciada pela Secretaria de Estado da Saúde (SES). A iniciativa do projeto é do Rotary Club de Aracaju Farol que fez as doações das duas Gelotecas para essas unidades de internamento se tornando um excelente veículo propagador de leitura.

“O Huse foi acionado pelo Rotary através do setor de Humanização do hospital. Os locais selecionados foram a Pediatria Oncológica e o Internamento Pediátrico, locais que necessitam muito de incentivo à leitura e que as crianças adoraram. Nós já tínhamos um projeto com livros e não tínhamos um espaço para colocá-los. Já recebemos a nossa Geloteca com livros e vamos continuar repondo. Um projeto excelente e as crianças já estão entusiasmadas além de ser educativo”, ressaltou a Referência Técnica do Internamento Pediátrico, Maria Helena Veiga.

O pequeno K.V.J, 7, está internado há um mês na Pediatria do Huse depois de uma catapora. A pensionista e avó do menino acompanha o garoto no tratamento e diz que a leitura é muito importante para as crianças. “Ele sempre vem aqui e pega historinhas para ler. Quando não está assistindo aos desenhos, ele sempre está com um livrinho em mãos. Essa é uma ideia muito boa”, disse dona Maria José de Jesus.

A coordenadora da Oncologia, Meirejane Oliveira, também parabeniza a iniciativa e ressalta que a leitura é sempre bem-vinda. “Essa Geloteca foi um grande presente que as crianças e seus acompanhantes receberam com muita gratidão e alegria. Isso é um incentivo a mais a leitura e ocupação do tempo deles com informação de qualidade enquanto estão em tratamento”, declarou.

