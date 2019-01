Simpósio do Encontro Cultural de Laranjeiras é aberto com bons debates

A 44ª edição do Simpósio do Encontro Cultural de Laranjeiras foi aberta com excelentes debates, na manhã dessa quinta-feira (10), pelo prefeito Paulo Hagenbeck (DEM), o “Paulão das Varzinhas”, e a diretora-presidente da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe, Conceição Vieira, representando o governador Belivaldo Chagas no evento.

O evento foi bastante concorrido e contou com as presenças de diversos pesquisadores, gestores e intelectuais de vários Estados sob o tema “Cultura Popular: Resistência é a Nossa Força”, no auditório do Campus da Universidade Federal de Sergipe (UFS), no município.

O Encontro Cultural reúne grupos de teatro, grupos de dança e grupos folclóricos, além de literatura, música e artes plásticas. O prefeito Paulão das Varzinhas manteve a tradição de procurar valorizar a “prata da casa” de Laranjeiras e a cultura sergipana. “Este evento é referência nacional com atrações culturais, debates, oficinas com pesquisadores e agentes culturais convidados de várias partes do País. São vários palcos espalhados pelas ruas”.

Dentre os presentes estavam a Pró-Reitora de Extensão Alaíde Hermínia, representando o Magnífico Reitor da UFS, Ângelo Antoniolli; a superintendente do Iphan/se, Katarina Aragão; a secretária municipal de Cultura de Laranjeiras, Gardênia Hagenbeck; o presidente do Conselho Estadual de Cultura, Antônio Alves Amaral; o presidente da Funcaju, Kássio Murilo; e o conselheiro Clóvis Barbosa, representando o Tribunal de Contas do Estado.

O tema principal do debate do Simpósio foi promover uma discussão ampla sobre as manifestações culturais e suas diversas formas e representações. “Para nós é uma satisfação abrir as portas do nosso município para promover mais uma edição especial do Encontro Cultural, uma tradição do povo de Laranjeiras, com tanta riqueza e diversidade cultural. Nossa expectativa é incentivar cada vez mais nossas tradições, valorizando nossos grupos folclóricos”, disse o prefeito Paulão ao dar as boas vindas para os visitantes.

