VEREADOR É VITIMA DE TENTATIVA DE ASSALTO NO SANTA GLEIDE

11/01/19 - 09:01:49

Em menos de 24 horas, três policiais militares foram alvos da ação de marginais no estado. No interior do estado, um sargento da reserva foi assassinado durante uma tentativa de assalto em Itaporanga D`Ajuda.

Em Laranjeiras, um coronel acabou sendo alvejado com um tiro de raspão na perna após reagir a um assalto no município de Laranjeiras.

Já em Aracaju, o vereador Zezeinho do Bugio, que é PM da reserva, também foi alvo de marginais. A informação foi passada pelo próprio vereador que conta que por volta das 23 horas, seguia em direção do hospital Nestor Piva quando foi abordado por quatro elementos armados quando parou em um sinal na rua jornalista Silva Lima, no bairro Santa Gleide.

O vereador conta conseguiu descer do veículo e efetuar alguns disparos em direção aos assaltantes que saíram em disparada, porém acabaram presos cerca de uma hora após a ação criminosa.

Zezinho explicou que a prisão aconteceu após o fato ser comunicado ao Ciosp, que acionou uma equipe da PM que efetuou buscas pela região, conseguindo localizar os bandidos.