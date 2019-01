NOTA ESCLARECIMENTO SOBRE A LIMPEZA NO BAIRRO SANTA MARIA

12/01/19 - 08:07:36

A Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) se manifesta contrária a matéria veiculada na noite desta quinta-feira, 10, pelo programa Cidade Alerta, da TV Atalaia. A reportagem, conduzida pelo âncora e pelo repórter, respectivamente, Gilmar Carvalho e Douglas Magalhães, apresenta imagens de terreno baldio com descarte irregular de resíduos sólidos. Ainda “informa” que o local estaria cheio de lixo por conta da ausência do poder público.

Em contato com a produção do programa, na manhã seguinte, sexta-feira, 11, a Assessoria de Comunicação da Emsurb, sempre atenta aos registros veiculados pela imprensa, buscou informações para identificar a situação e ouviu que seria no Bairro Santa Maria, no local popularmente conhecido como Sovaco da Gata. De imediato, a Diretoria de Operações foi informada e destinou fiscais e agentes para verificar e, se necessário, efetuar a coleta. Para surpresa da equipe, não havia qualquer descarte. Também foi verificado, posteriomente, através das imagens, que o apresentador e o repórter não estavam no Sovaco da Gata, mas no Valadares, nas imediações da Avenida Gasoduto e que, ainda assim, não havia qualquer resíduo descartado.

Conforme os técnicos da Diretoria de Operações, as imagens da reportagem se assemelhavam às que foram encontradas no período de suspensão da coleta, ocorrida em dezembro passado, por iniciativa isolada e precipitada da empresa prestadora do serviço.

A Emsurb ressalta que, todas as áreas da capital recebem o serviço de coleta domiciliar, de entulhos ou descarte irregular, dentro de um cronograma planejado e que tem se apresentado eficiente. Este ocorre às segundas, quartas e sextas na Zona Norte; terças, quintas e sábados na Zona Sul; e diariamente no Centro da cidade. A empresa disponibiliza, ainda, para a região do Santa Maria, cinco caixas estacionárias, sendo 04 de cinco metros cúbicos e uma de 30 metros cúbicos.

Além de toda a programação, já de conhecimento dos moradores, a Emsurb atende aos chamados da população através do telefone da sua Ouvidoria: 3021-9908.

A Empresa Municipal de Serviços Urbanos, ciente do seu compromisso para com a população de Aracaju, não se omite às suas responsabilidades e aos chamamentos. Por isto, se apresenta disponível e acessível a qualquer reivindicação, desde que a mesma se apresente de forma verdadeira e ética.

Empresa Municipal de Serviços Urbanos – Emsurb