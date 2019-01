SUPLENTE DO SENADOR ALESSANDRO É PRÉ-CANDIDATO A PREFEITO

12/01/19 - 13:00:02

Já começam a aparecer os nomes para a eleição de 2020 em Aracaju. Alguns nomes já estão sendo divulgados como pretensos candidatos a prefeito da capital.

Na manhã deste sábado (12) surge um novo nome como pré-candidato e segundo a fonte que passou a informação, a decisão já foi tomada.

Trata-se do suplente do senador eleito Alessandro Vieira (Rede), o major da polícia militar, Ildomário Gomes. Segundo informações, o major teria conversado com amigos mais próximos onde teria falado de sua pretensão em disputar a prefeitura.

Major Ildomário é um dos militares que mais tem lutado por benefícios por sua categoria e em defesa da sociedade o que segundo seu amigo “o credencia para disputar o cargo por ter realmente vontade de melhorar a condição de vida do aracajuano.

Há quem comente que, como a PM já tem representante nos legislativos estadual e municipal, “agora chegou a vez de tentarmos conseguir uma vaga no executivo”, disse um militar que pediu para não ter seu nome revelado.

A redação tentou entrar em contato com o major para saber mais informações sobre o projeto, mas seu telefone estava desligado.