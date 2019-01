Prefeito Paulão declara aberto o Encontro Cultural de Laranjeiras 2019

13/01/19 - 07:33:36

Após o cortejo com grupos folclóricos percorrer algumas ruas do município, na noite dessa sexta-feira (11), o prefeito Paulo Hagenbeck (DEM), o “Paulão das Varzinhas”, declarou aberto Encontro Cultural de Laranjeiras em 2019. O lançamento ocorreu no Palco Dona Lalinha, durante apresentação da Orquestra Sanfônica de Sergipe.

Estavam presentes prestigiando o anúncio a diretora-presidente da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe, Conceição Vieira, representando o governador Belivaldo Chagas; a superintendente do Iphan/se, Katarina Aragão; a secretária municipal de Cultura de Laranjeiras, Gardênia Hagenbeck; e Gilson Rambelli, representando o Magnífico Reitor da UFS, Ângelo Antoniolli; além de diversos vereadores e secretários municipais.

“O Encontro Cultural de Laranjeiras é uma festa de essência popular, feita pelo povo e para o povo. A prefeitura dá apenas a direção. Nossa cultura e nosso folclore continuam cada vez mais vivos junto à nossa comunidade. Declaro aberto oficialmente o nosso evento”, destaca Paulão das Varzinhas.

A diretora-presidente da Fundação Aperipê, Conceição Vieira, exaltou o trabalho do prefeito para realizar o Encontro Cultural e o parabenizou pela diversidade e pelos espaços simultâneos de apresentações, que chegam a emocionar quem vem prestigiar o evento.

“O Simpósio já deu a dimensão deste evento com tantos conferencistas dos mais variados pontos do Brasil, além dos nossos professores parceiros da Universidade Federal, parceria na coordenação. Este é um Encontro magnífico, é a nossa cultura sendo fortalecida em nossos corações. Em cada evento está presente o jeito do povo interpretar e viver, e aqui vemos a musicalidade, a arte e a beleza que cada um traduz e expressas em suas manifestações”, pontuou Conceição.

A vice-prefeita Suely Alves (DEM), a “Suely da Escolinha”, também destacou o sucesso de mais uma Edição do Encontro Cultural de Laranjeiras. “Por mais que haja desenvolvimento, o povo jamais deixar de expressar suas manifestações, sua arte. Vejo aqui Grupos Folclóricos, com diversas apresentações por onde a gente for. A gestão propõe atrações para todo gosto, para cada sabor. A Cultura está sendo festejada neste Encontro, e como bem diz o tema, Resistência! Não podemos deixa-la morrer jamais”, disse.

A superintendente do Iphan/SE, Katarina Aragão, também se manifestou durante a solenidade reconhecendo as dificuldades e a superação do prefeito Paulão Hagenbeck em conseguir realizar o Encontro Cultural. “O gestor está preservando o nosso sítio urbano, e mesmo com muitas dificuldades, estamos aqui junto de vocês, verificando algumas advertências que precisam ser corrigidas. Temos a sensibilidade do prefeito sobre a consciência da necessidade da preservação e conservação deste patrimônio”, afirmou.

Da Assessoria de Imprensa

Foto: Acrísio Siqueira