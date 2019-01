SMTT FARÁ SÉRIE DE AÇÕES EDUCATIVAS EM ÁREAS ESCOLARES

13/01/19 - 07:40:02

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) promoverá uma série de ações educativas em ruas e avenidas próximas a escolas da rede privada de ensino entre os dias 14 e 18 de janeiro, primeira semana do ano letivo. O objetivo é levar a pais, alunos e profissionais dos estabelecimentos uma mensagem de conscientização no trânsito. A programação educativa é uma das frentes de trabalho da “Operação Volta às Aulas”, da SMTT.

O planejamento e execução das ações fica sob a responsabilidade da Coordenadoria de Educação para o Trânsito (CET) da SMTT. As abordagens terão conteúdo focado na segurança durante o trajeto e também no embarque e desembarque dos estudantes. Travessia na faixa de pedestres, uso da cadeirinha e uso do cinto de segurança são também alguns dos pontos de discussão.

“Conversaremos com os motoristas sobre as especificidades do trânsito em áreas próximas a colégios e, também com as famílias, os alunos e toda a comunidade escolar. Nossa intenção é conscientizar as pessoas que trafegam constantemente por essas regiões, onde é preciso redobrar os cuidados no trânsito”, explica o diretor de Trânsito da SMTT, Thiago Alcântara.

Já o superintendente interino da SMTT, Renato Telles, frisa que todos devem colaborar com um trânsito mais seguro, especialmente em regiões escolares. “Com essas ações de conscientização, queremos levar às famílias aracajuanas a mensagem de que educação no trânsito é lição de casa para todos: crianças, adolescentes, adultos e idosos”, destaca.

As ações acontecerão nas proximidades das escolas particulares de maior movimentação de Aracaju. Agentes de trânsito também estarão no local orientando os motoristas para dar maior agilidade ao fluxo de veículos. Confira o cronograma completo:

14/01 (segunda-feira)

Horário: 6h

Local: CCPA – Rua José de Alencar Cardoso Neto, bairro Jardins

15/01 (terça-feira)

Horário: 7h

Local: Colégio Amadeus – Rua Estância, 1003, bairro Cirurgia

16/01 (quarta-feira)

Horário: 6h30

Local: Colégio Arquidiocesano – Rua Dom José Thomas, bairro São José

17/01 (quinta-feira)

Horário: 6h e 11h30

Local: Colégio Santanna – Avenida São João Batista, bairro Ponto Novo

18/01 (sexta-feira)

Horário: 6h e 11h30

Local: Colégio Sesi – Avenida Tancredo Neves, bairro Ponto Novo

Fonte e foto SMTT