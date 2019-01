SES e Conass articulam fortalecimento da Funesa como Escola Estadual de Saúde Pública

14/01/19 - 16:32:09

O Secretário de Estado da Saúde, Valberto de Oliveira, recebeu, na manhã desta segunda-feira, 14, no Centro Administrativo da Saúde Senador Gilvan Rocha, o coordenador da Câmara Técnica da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), Haroldo Jorge de Carvalho Pontes, para articular o fortalecimento da Fundação Estadual de Saúde (Funesa) como Escola Estadual de Saúde Pública, que tem como diretora-presidente, Lavínia Aragão.

Na oportunidade, Valberto destacou o papel fundamental do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) como entidade de apoio às Secretarias Estaduais e de articulação das Secretarias com o Ministério da Saúde (MS). “No Conass, Haroldo acompanha e coordena a pauta nacional de gestão de trabalho, de gestão de educação, do controle social e da política de saúde indígena. Ficamos sempre honrados em recebê-lo em nosso Estado e em ter nele um elo de fortalecimento de nossas ações e constante diálogo para o avanço das nossas políticas”, evidencia.

Haroldo revela que há quase dois anos foi iniciado um processo de discussão nacional sobre a política nacional de educação permanente. “Construímos um conjunto de seminários e já concluímos esse trabalho. Durante esse processo nós também iniciamos um apoio às Secretarias Estaduais de elaboração dos seus planos estaduais de educação permanente e esse seminário que começa amanhã aqui no estado, conclui esse trabalho de elaboração e planejamento, envolvendo todas as áreas, a partir de um planejamento que o Estado já tem”, comentou.

Seminário

Nesta terça e quarta-feira, 15 e 16, no auditório do SergipeTec, será realizado o Seminário Estadual de Educação Permanente, voltado para gestores e trabalhadores dos 75 municípios sergipanos, bem como o controle social, com o objetivo de propor e elaborar estratégias para a implementação do Plano Estadual de Educação Permanente em Saúde.

“Haroldo veio para participar dessa agenda e chegou antes porque tem outra agenda importante do Conass que é das Escolas de Saúde Pública, e nesse contexto, a Funesa que é nossa Escola de Saúde Pública, também está compondo essa agenda. Ele conhecerá de perto a Funesa para estreitarmos essa relação. Agora a tarde vai conhecer a estrutura física e técnica da Fundação e, ao mesmo tempo, vai fazer a discussão da agenda do seminário de educação permanente que será nesses dois dias”, disse a diretora-presidente da Funesa, Lavínia Aragão.

A Funesa, órgão da Secretaria de Estado da Saúde, na área de educação permanente desenvolve cursos, seminários e oficinas no âmbito da saúde pública. “Estou, hoje, fazendo uma visita à Fundação e conversando com Lavínia para, ainda neste ano, desenvolvermos um processo, via Conass, de apoio, ampliação e fortalecimento das Escolas Estaduais de Saúde Pública. No caso da Funesa, aqui de Sergipe, de fortalecimento, porque ela já desenvolve esse papel”, concluiu Haroldo.

Fonte e foto assessoria