A gestão do Prefeito Edvaldo Nogueira é pífia, escreve advogado

14/01/19 - 15:14:35

Casos da Vida Real: a gestão do Prefeito Edvaldo Nogueira é pífia e não há nenhuma novidade nisso. O Hospital Nestor Piva(Responsabilidade da prefeitura) está muito longe de ser um hospital senão um posto de saúde q ñ tem condição alguma de atender a população. Digo isso com conhecimento de causa, pois estive por diversas vezes lá. E numas delas tive que lutar para conseguir transferência de um paciente que tinha sofrido infarto. E o médico foi claro a mim dizer “aqui não há estrutura para atender esse paciente” logo ele teria que ser removido com urgência para o HUSE ou Cirurgia.

Infelizmente já transferido para outro Hospital o paciente veio a óbito dias depois.

Como pessoa, filho, pai e Advogado fiquei arrasado! Pois, tratava-se de um Pessoa que queria ter um nova chance!

De outro lado, o HUSE de responsabilidade do Governo do Estado, além de faltar remédio, AROMASIN, um quimioterápico via oral no uso de tratamento contra Câncer de mama, falta também vagas para atendimento para pacientes com outros tipos de câncer. Alguma novidade nisso?

Não! Sergipe nunca foi referência em Saúde Pública.

Mais vez digo com conhecimento de causa. Perdi meu sogro e meu primo por causa do câncer. Sendo este último a viajar às pressas para São Paulo para tratar do câncer.

Agora estou em outra missão. Logo onde? No HUSE. Estou indo com frequência cuidar da Tia da minha esposa que está internada naquele hospital.

O HUSE realmente é uma MÃE apesar de toda dificuldade sem falar do grandes profissionais e verdadeiros heróis da saúde (médicos, enfermeiros técnicos em enfermagem) embora DESVALORIZADOS, como também ocorre pela municipalidade de Aracaju que reduzia o salários destes, lamentável. Enquanto os salários dos gestores são gordas.

Uma vez estando no HUSE, é Um verdadeiro teste pra cardíaco onde a Advocacia é posto à prova e ao mesmo tempo inútil ao defender (ou tentar defender) o DIREITO À SAÚDE boa e de qualidade para a população.

Confesso que não tenho mais aquele ânimo. Dever ser e a prática é como uma linha tênue entre a vida é a morte.

SINTO SAUDADE DA OAB/SE.

Todavia, o governo de Sergipe faz questão de divulgar FOTOS dos CORREDORES VAZIOS no intuito de mostrar a população que a situação da super lotação nos corredores já foram resolvidos como se esses problemas fossem os únicos e já relatados acima.

Hoje, infelizmente não vejo Ninguém falar do HOSPITAL DO CÂNCER! talvez fosse a euforia eleitoral.

Realmente esse não é o SERGIPE que eu quero e espero para todos o sergipanos e sergipanas.

A descentralização da saúde e o dever de casa da prefeitura de Aracaju e demais municípios sergipanos em sintonia ao governo estadual pode

sem dúvida desafogar o HUSE, até pôquer quando se trata de saúde pública presume-se o envolvimento de Estado e Municípios. Lembro ainda que estamos no verão e casos como Dengue e Chikungunya tende aumentar se não atuarmos na saúde preventiva.

Portanto, segue aqui a minha critica e reflexão trazendo-lhes fotos a do Governo x as minhas tiradas neste sábado.

Ajude-nos compartilhando e salvem vidas!

Escrito pelo Advogado Thieryson Santos.