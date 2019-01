Contratações artísticas da prefeitura seguem normativas do TCE/SE

Este processo prevê contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, de forma a garantir a realização de festas tradicionais e que fazem parte do calendário cultural lagartense.

Portanto, as bandas contratadas têm o valor baseado nas exigências solicitadas pelo Tribunal de Contas. Os preços são avaliados de acordo com a pesquisa de mercado feita através das suas contratações em outras cidades, utilizando-se do valor de mercado como parâmetro para a contratação artística.

Seguem em anexo comprovantes fiscais das Bandas Elton Motta e Marcelo Lacerda, como exemplos da seriedade e retidão fiscal e contratual aplicadas pela Prefeitura de Lagarto, o que garante a realização dos festejos culturais dentro da conformidade legal e da seriedade administrativa que pautam esta gestão.

Da assessoria