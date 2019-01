EDVALDO EMPOSSA O NOVO CONTROLADOR-GERAL DO MUNICÍPIO

14/01/19 - 13:41:13

O prefeito Edvaldo Nogueira empossou o novo controlador-geral do município, Eliziário Sobral, na manhã desta segunda-feira, 14, durante reunião com todo o secretariado. Advogado e economista, Eliziário respondia pela Controladoria Geral do Estado. No encontro com os secretários municipais, Edvaldo fez um balanço dos dois primeiros anos da gestão, apresentou metas para o ano de 2019 e fez uma análise da conjuntura estadual e nacional.

“Eliziário é uma pessoa muito querida, um profissional muito competente, já foi deputado estadual e agora dará sua contribuição na Controladoria Geral do Município. Estou muito feliz com a sua chegada e sei que ele fará um grande trabalho. Agradeço a Sheila Feitosa, que respondeu pelo cargo, e desenvolveu bem todas as atividades, tendo importante papel na conquista que tivemos na nota de avaliação do nosso Portal da Transparência, que saltou de 7,9 para 9,3”, afirmou Edvaldo.

Eliziário, que já participou da primeira reunião do secretariado municipal, reafirmou sua satisfação em integrar a equipe. “Estou muito feliz e animado em poder fazer parte da equipe do prefeito Edvaldo Nogueira e darei o meu melhor no exercício do cargo de controlador-geral do município”, frisou ele, que já atuou na área do Controle Interno e Transparência no Tribunal de Contas do Estado e na Controladoria Geral do Estado. “O prefeito deixou claro que a transparência é uma prioridade da sua gestão e manteremos o foco principal da CGM neste tema”, reiterou.

Sheila Feitosa agradeceu a oportunidade e se disse muito satisfeita por ter atuado na CGM nos últimos dois anos.

Foco

Ao conjunto de seus auxiliares de primeiro escalão, o prefeito agradeceu pelo trabalho desenvolvido nos últimos dois anos, destacando avanços da gestão em todas as áreas, especialmente nas Finanças, Saúde, Educação, Planejamento, Limpeza Pública, Obras e Assistência Social. Ele frisou a importância do grupo se manter focado nas melhorias dos serviços públicos aos cidadãos.

Ao final do encontro, o coaching especialista em Atividade Física, Rodrigo Lacerda, proferiu uma palestra sobre “Exercício Físico e Estilo de Vida Ativo”. Nesta última etapa da reunião, três servidores de cada secretária também estiveram presentes.

Participaram da reunião os secretários Jefferson Passos (Fazenda), Renato Telles (Governo e Transporte e Trânsito), Waneska Barboza (Saúde), Luís Fernando Almeida (Defesa Social), Augusto César (Meio Ambiente), Luiz Roberto Dantas (Serviços Urbanos), Sérgio Ferrari (Obras e Urbanização), Augusto Fábio (Planejamento), Jorge Araújo Filho (Esporte e Trabalho), Rosane Cunha (Assistência Social), Cássio Murilo Costa (Funcaju), Ricardo Mascarello (Turismo), Tirzah Braga (Comunicação), Thiago Carneiro (Procuradoria Geral do Município), Gláucia Nascimento (Chefia de Gabinete), Bosco Rollemberg (Escola de Governo) e Sheila Feitosa (que deixa o comando da CGM).

Por Valter Lima

Fotos: Marcelle Cristinne/PMA