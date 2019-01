FAMÍLIA FAZ PASSEIO NO RIO SÃO FRANCISCO, BARCO VIRA E BEBÊ MORRE AFOGADO

14/01/19 - 07:59:50

Um barco virou no rio São Francisco e um bebê de 1 ano e seis meses, identificado como como Gustavo Almeida Melo, morreu no município de Porto Real do Colégio.

As informações são de que a família realizava um passeio na tarde do último sábado (12) no rio São Francisco quando o barco virou e a criança acabou se afogando.

A família passava o final de semana numa chácara no Povoado Tibiri, município de São Brás, em Alagoas quando ocorreu o trágico incidente.

A criança, cujos pais são de Lagarto, chegou a ser socorrida e levada para o Hospital Regional de Propriá, mas não resistiu e acabou morrendo.

O corpo da criança foi velado na cidade de Lagarto e sepultado às 11h do domingo (13), naquele município.