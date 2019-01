Galeria M Depósito de Arte receberá a exposição “Entre Montanhas e Estrelas”

14/01/19 - 10:38:09

A Galeria M Depósito de Arte receberá no dia 24 de Janeiro a exposição “Entre Montanhas e Estrelas”, do fotógrafo Felippe Santana. A mostra conta com um acervo de 20 fotografias FineArt da Nova Zelândia, um dos países listados como um dos melhores lugares para se observar as estrelas e a via láctea.

Durante a mostra serão apresentadas fotos da natureza exuberante do país, suas florestas, das riqueza das águas dos rios, dos lagos de degelo com cores únicas de tons azul turquesa, os Alpes Neozelandeses sendo o Monte Cook o maior pico do país e a via láctea compondo toda essa paisagem. As fotos FineArt estarão disponíveis para venda e possuem certificado de autenticidade e exclusividade do autor.

A exposição propões levar o público a importância da natureza em nossas vidas, como é importante ter uma vida em contato direto a ela e conscientizar na preservação do nosso planeta que é de certa forma frágil a ação do homem. A exposição é parte do acervo exclusivo do fotografo da sua viagem de bicicleta de volta no mundo que ainda está em progresso.

Felippe Santana e sua esposa, Mariana Correa, estão viajando o mundo de bicicleta e já estão a pouco mais de 15 meses na estrada, somando mais de 13.000km. No momento estão percorrendo em suas magrelas o Sudeste Asiático e em seguida irão para a Índia e Nepal. Quem quiser acompanhar o casal pode segui-los através das mídias sociais @PedaispeloMundo ou website www.pedaispelomundo.com

A Galeria M Depósito de Arte fica na rua José Ramos da Silva, 317, bairro 13 de Julho.

Fonte e foto Galeria M Depósito de Arte