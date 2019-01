GTA LOCALIZA TRILHEIRO QUE ESTAVA PERDIDO NA SERRA DA MIABA

O homem acredita ter seguido pelo lado errado de uma bifurcação na trilha e não soube retornar

Na manhã desse domingo,13, a Secretaria de Segurança Pública (SSP), por meio do Grupamento Tático Aéreo de Sergipe (GTA/SE), realizou operação de busca, resgate e salvamento na região da Serra da Miaba. A Serra fica situada entre os municípios de Campo do Brito e São Domingos, a cerca de 80 km de distância de Aracaju, região frequentada por aventureiros e turistas para prática de trilhas.

A ocorrência iniciada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) na tarde de ontem, 12, teve como objetivo a localização de um homem de 65 anos, que se perdeu após “se desgarrar” de um grupo que realizava trilhas na região.

Segundo as informações, durante a tarde e noite de sábado, os bombeiros juntamente com alguns aventureiros realizaram buscas em mata fechada, na tentativa de localizar o trilheiro. Entretanto, com o aumento das condições de risco e a visibilidade drasticamente reduzida pelo horário, as buscas foram temporariamente suspensas no início da madrugada.

A equipe informou que, nas primeiras horas desse domingo, o Falcão 01 (GTA/SE) e seu grupo de serviço, composto pelos bombeiros, major Leonardo, capitão Correia e sargento Jocivaldo, e o médico da Polícia Militar, major Bicudo, prepararam a aeronave com equipamentos – cesto e cordas – para içar a vítima, caso fosse necessário, e decolaram às 5h30, para dar continuidade às buscas.

Durante o sobrevoo do Falcão 01, na Serra da Miaba, foi mantido contato com o Corpo de Bombeiros, via Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), e por volta das 07h10, a vítima foi encontrada nas proximidades de uma fazenda. O senhor encontrava-se com escoriações nas pernas e região dorsal, mas consciente e sem maiores complicações, e informou que acredita ter seguido pelo lado errado de uma bifurcação na trilha e não soube retornar.

O cidadão foi removido para a sede do Grupamento, no aeroporto Santa Maria, em Aracaju, e, após avaliado e orientado pelo médico do GTA, major PM Bicudo, foi liberado para casa, junto de sua família.

Missão

Além das missões de busca, resgate e salvamento, o Grupamento Tático Aéreo de Sergipe é responsável por coordenar as operações aéreas na esfera estadual e que envolvam a atuação das unidades especializadas de Segurança Pública, bem como missões de patrulhamento aéreo, combate a incêndios florestais, resgate e transporte aeromédico, combate a roubo de bancos, instrução e treinamento, rebelião e fuga de presos, transporte de órgãos, dentre outras.

Fonte e foto SSP