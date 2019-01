Instituto Banese realiza edição 2019 do Teatro no Museu

O Instituto Banese, através do Museu da Gente Sergipana Gov. Marcelo Déda, em parceria com Companhias de Teatro, realiza uma nova edição do Teatro no Museu a partir do próximo sábado, 12 de janeiro. Após três anos oferecendo espetáculos para o público infantil e diante do sucesso crescente de público, a edição 2019 surge com o mesmo objetivo de abrir espaço para projetos de artes cênicas direcionados ao público infantojuvenil, fomentar a produção artística local e a formação de plateia.

A estreia da nova edição do projeto acontecerá às 16h de amanhã, no átrio do museu, com o espetáculo ‘O Figo da Figueira’, do grupo de teatro de bonecos Mamulengo de Cheiroso. O Figo da Figueira é um conto popular recolhido por Silvio Romero e teatralizado por Aglaé Fontes para o Mamulengo de Cheiroso. Conta a história de um viúvo, sua filha e a madrasta, que trama contra a menina para conseguir o que quer. O espetáculo possui diversos elementos cênicos entre bonecos, cenários e adereços e é acompanhado por música ao vivo. Com duração de 40 minutos, o espetáculo narra uma história que atravessa gerações, disseminando o imaginário popular e encantando públicos de todas as idades.

Pelo átrio do Museu da Gente Sergipana, que aos sábados vira palco para o teatro, já passaram 14 espetáculos e 12 companhias desde o ano de 2016 quando o projeto foi lançado. E esse ano, a iniciativa conta com a parceria das Companhias Mamulengo de Cheiros; Trem Bão de Teatro e Música; A Tua Lona; Então Cia de Arte; Cia. das Artes Tetê Nahas, além de Luca Piñeyro. Os ingressos para os espetáculos são adquiridos no museu antes de cada apresentação no valor de R$30,00 inteira e R$15,00 meia, sendo que adulto acompanhado de uma criança paga meia.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA DA EDIÇÃO 2019

1ª Temporada (12/01 a 23/02)

Espetáculo: O Figo da Figueira

Companhia: Grupo Mamulengo de Cheiroso

2ª Temporada (09/03 a 13/04 e 27/04)

Espetáculo: Fabular

Companhia: Trem Bão de Teatro e Música

3ª Temporada (04/05 a 15/06)

Espetáculo: Vai dar cacho na cabeça do bebê, mainha?

Companhia: A Tua Lona

4ª Temporada (22/06 a 03/08)

Espetáculo: Rumpelstiltskim

Companhia: Luca Piñeyro

5ª Temporada (10/08 a 31/08 – 14/09 a 28/09)

Espetáculo: Minha Terra tem Laranjeira

Companhia: Então Companhia de Arte

6ª Temporada (05/10 a 26/10 – 09/11 a 30/11)

Espetáculo: Um Sonho de Natal

Companhia: Cia. das Artes Tetê Nahas