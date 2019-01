Luanzinho Moraes e Mariana Fagundes abrem a Festa de Santos Reis de Macambira

14/01/19 - 05:23:57

Após muita expectativa, na noite do último sábado (12), teve início a Festa de Santos Reis de Macambira. Realizada pela Prefeitura Municipal de Macambira em parceria com o Governo Federal e a Fundação Nacional da Arte (Funarte), o evento foi aberto por Luanzinho Moraes e Mariana Fagundes.

Às 22h, Luanzinho, com seu arrocha, subiu ao palco e agitou a multidão que lotava a Praça do Mercado. Na ocasião, ele cantou sucessos como: “Melhor Prevenir”, “Vou Morar no Bar” e “Só Mais um Pedido”. Em seguida, a meia noite, ele passou o microfone para o diferenciado e atualizado Lucas Castro, que agitou o público com os sucessos do verão 2019, tais como: “Oh bebê”, “Deus me livre mas quem me dera” e “Desce do cavalo”.

Pela primeira vez em Macambira, a sertaneja Mariana Fagundes, responsável por emplacar canções com mais de 3 milhões de visualizações no Youtube, esquentou a noite dos casais apaixonados ao cantar, com sua voz leve e encantadora, sucessos como: “É só me chamar”, “Só você não vê” e “Agora chora”. Ela ainda cantou fez o público cantar os tradicionais modões da música sertaneja e deixou o palco sob aplausos.

Já a madrugada ficou por conta do forrozeiro cearense Guilherme Dantas. Com sua sanfona e um amor incrível pela música, ele, que foi outra surpresa na festa, emplacou hits alegres que falavam de amor, além do tradicional forró de vaqueiro. Enquanto o amanhecer foi sob o comando da Chicabana, a qual sob a voz do Kiko fez o povo pular e cantar “Tijolinho” e “A distância tá maltratando”.

Ao lado da população, o Prefeito Municipal, Luciano de Vital, lembrou do significado da Festa de Santos Reis de Macambira. “Hoje pudemos ver a alegria estampada no rosto dos macambirenses que, ao som de boas músicas, puderam rever amigos, familiares. Enfim, eles puderam reafirmar seus laços com as tradições do município, as quais não permitiremos que sejam esquecidas”, afirmou o gestor.

Secretaria Municipal da Comunicação de Macambira