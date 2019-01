Maternidade Nossa Senhora de Lourdes atendeu 89 gestantes durante o final de semana

A Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (MNSL), gerida pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), assegurou atendimento a 89 usuárias do Sistema Único de Saúde (SUS), durante o final de semana, no período de 11 a 13 de janeiro. A instituição recebeu essas pacientes, em sua maioria de baixa complexidade, sendo 46 internamentos, 42 atendimentos com altas e uma transferência.

“Os plantões foram considerados tranquilos, mantivemos a média de atendimentos de baixa complexidade. Uma transferência foi realizada durante o final de semana, desafogando a MNSL para melhor assistir as pacientes de forma qualificada”, disse a gerente de Admissão, Adhara Shuamme Bento Fraga.

Já no Centro Cirúrgico da unidade, foram contabilizados 52 procedimentos, entre eles 42 partos, nove curetagens e uma cirurgia obstétrica. Não houve registro de cirurgia neonatal, informou a gerente do Centro Cirúrgico, Camilla Tâmara Farias Santos.

Assim como em todas as instituições inseridas no SUS, a Maternidade Nossa Senhora de Lourdes, funciona no regime de porta aberta, prestando assistência a todas as pacientes de alto risco que dão entrada na unidade. Além dessas usuárias, a maternidade ainda abre as portas para gestantes que vêm de outros Estados e acolhe vítimas de violência sexual, mas no período citado não houve atendimentos.

Horário de Atendimento: 24h

Localização: Av. Tancredo Neves, nº 5.700

Telefone: (79) 3225-8650