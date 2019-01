Ministro concede habeas corpus e Valdevan será solto, com tornozeleira

14/01/19 - 15:05:09

O deputado federal eleito Valdevan Noventa (PSC), deixará o presídio usando tornozeleira eletrônica que será monitorada pela Secretaria de Estado de Justiça (Sejuc).

O habeas corpus foi concedido a seu favor no último sábado (12), pelo ministro Dias Toffoli do STF, em Brasília. A defesa de Valdevan foi feita pelo seu advogado, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso Peluzzo.

A decisão de Valdevan usar a tornozeleira foi expedida pelo juiz Cláudio Bahia Felicíssimo, da 2ª Zona Eleitoral, e a soltura foi cumprida pela polícia federal.

Além dessas medidas, Valdevan terá que se apresentar mensalmente à Justiça Eleitoral em Sergipe e não ter contato com as testemunhas arroladas no processo que investiga crime eleitoral.

Valdevan deve deixar o cadeião de Estância onde encontra-se recolhido, por volta das 16 horas, em companhia de advogados e familiares.