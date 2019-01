Operação Terminal Seguro promove maior segurança para os usuários do transporte coletivo

14/01/19 - 10:44:15

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), vem executando estratégias para garantir maior segurança aos cidadãos, na capital. A operação Terminal Seguro, que ocorre de forma permanente para inibir ações de infratores, nos terminais de integração, é exemplo de sucesso dentro desse planejamento. Com a presença dos guardas municipais, em horários de maior fluxo, e intensificação das rondas, foi possível, nesses espaços, ampliar a apreensão de simulacros, armas, drogas, além de realizar flagrantes e recuperar celulares roubados. O trabalho é realizado de maneira continuada, desde 2017.

Nos últimos dois anos foram atendidas, aproximadamente, 2.886 ocorrência, sendo 515 nos ônibus e 2.371 nos terminais. Somados a esses atendimentos estiveram as paradas breves, que possibilitaram a realização de revistas preventivas. Essas ações, juntas, resultaram no recolhimento de 267 armas brancas, apreensão de oito armas de fogo e 15 simulacros. Também foi possível recuperar 61 aparelhos celulares, de acordo com dados do Núcleo de de Registros e Análises de Informações (NURAI), da Guarda Municipal de Aracaju (GMA).

As ações são implementadas de maneira preventiva e ostensiva, e seus resultados se reflete na queda dos índices de criminalidade, já comprovados por meio de dados do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Município de Aracaju (Setransp). De acordo com o último levantamento, em novembro de 2018, foi registrado o menor número de assaltos dos últimos cinco anos.

O secretário da Defesa Social e da Cidadania, Luís Fernando Almeida, ressalta que, apesar de não ser dever do município, a Prefeitura de Aracaju vem contribuindo de maneira efetiva com a Segurança Pública. “A gestão municipal, com os meios possíveis, apoia esse processo que interfere diretamente na qualidade de vida dos munícipes. Esse é o caso da operação Terminal Seguro, que possibilita inibir a ação de pessoas que possuam a intenção de cometer atos ilícitos. A redução dos índices de criminalidade nesses espaços foi significativa”, avaliou o secretário.

Para efetivar as ações que possibilitam intensificar a segurança nos terminais de integração, a Guarda Municipal de Aracaju vem sendo modernizada e aparelhada. “O prefeito Edvaldo Nogueira vem adotando medidas que constroem melhores condições para que o trabalho seja executado. A aquisição das 18 novas viaturas, no ano passado, e a implantação do videomonitoramento, somadas aos esforços dos guardas municipais trazem grandes resultados para a segurança, na capital. Além disso, podemos destacar a aquisição de 23 pistolas, calibre 380, o máximo permito à guarda”, enfatizou Luís Fernando.

A população também exerce papel importante nesse processo. Através das denúncias, as ações podem se tornar ainda mais efetivas. A GMA pode ser acionada através do número 153 (ligação gratuita), ou por meio do WhatsApp, pelo número (79) 98166-7790.

