Policiais do 3° Batalhão prendem homem pelo crime de contrabando

14/01/19 - 10:21:18

A detenção ocorreu entre as cidades de Campo do Brito e Itabaiana

Policiais da 1ª Companhia do 3° Batalhão de Polícia Militar (1° Cia/3° BPM), lotados na cidade de Campo do Brito, receberam informações por meio de telefone funcional, na sexta-feira, 11, sobre um veículo Gol, de cor preta, que estaria transportando cigarros e produtos ilícitos, em direção à cidade de Itabaiana.

Os militares da cidade de Campo do Brito, com o apoio de PMs da sede do 3º BPM, localizaram o veículo na Rodovia SE 170, apreendendo 170 maços de cigarros e um bloco de motor.

Um dos indivíduos foi identificado como Ariovan Silva dos Santos, de 27 anos. Segundo ele, o material seria entregue em um ponto de ônibus, na cidade de Itabaiana.

O infrator e mais três indivíduos foram encaminhados à Delegacia Regional de Itabaiana para que as providências legais fossem realizadas.

Fonte e foto SSP