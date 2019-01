UPA Nestor Piva é desinterditada pelo CRM, mas registra superlotação

14/01/19 - 15:22:34

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Nestor Piva foi totalmente desinterditada no inicio da tarde desta segunda-feira (14), após apresentar a escala médica aos representares do Conselho Regional de Medicina (CRM), o que significa que a escala médica está completa.

Na quarta-feira (9) foi realizada desinterdição ética do setor de Clínica Cirúrgica da unidade, e na terça-feira (8) o setor de clínica médica foi parcialmente desinterditato, depois que o Conselho Regional de Medicina do Estado de Sergipe (CRM) emitiu um auto de desinterdição ética parcial para o trabalho dos médicos.

Com a desinterdição, o hospital passa a funcionar normalmente, porém devido a interdição da UPA Fernando Franco, no conjunto Augusto Franco, na manhã de hoje foi registrado uma lotação da unidade, já que até a hora do almoço não havia ortopedistas, o que terminou direcionando vários pacientes para o Hospital de Urgência de Sergipe (Huse).

Enquanto isso, pais e mães que procuram atendimento pediátrico para os filhos, acabam não encontrando por conta de que o a UPA Fernando Franco, que oferece esse tipo de atendimento continua interditado e isso acaba também sendo direcionado para o Huse, que é um hospital público e portas abertas.

Quanto aos servidores do hospital, as informações são de que o impasse continua, já que com a terceirização da unidade, os servidores serão transferidos para outras unidades do município, o que tem provocado muito protesto.

Com informações e foto do radialista Alex Carvalho, da Rádio Jornal