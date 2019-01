ALGUMAS VIATURAS DO CBM/SE ESTÃO COM LICENCIAMENTOS ATRASADOS

15/01/19 - 05:41:03

O blog Espaço Militar divulgou nesta segunda-feira (14) uma denúncia de que algumas viaturas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe (CBMSE), estariam com seus licenciamentos atrasados, algumas delas desde 2016.

O artigo 230, inciso V do Código de Trânsito Brasileiro, considera infração de trânsito conduzir veículo sem estar devidamente licenciado, cuja infração é considerada gravíssima, com penalidade de multa no valor de R$ 293,47, além de apreensão e remoção do veículo.

Segundo documentos divulgados pelo blog, a viatura ABT-17 de placa QKV-9675, está com o licenciamento atrasado desde 2016. Outro caso também de atraso se refere à viatura ABS-09 de placa QKT-5284, está com o licenciamento atrasado desde 2017.

Há ainda as viaturas AT de placa NVJ-1684, está com o licenciamento atrasado desde 2017; reboque/tanque de água 01 de placa OEJ-4124, está com o licenciamento atrasado desde 2017; reboque/tanque de água 02 de placa OEJ-4094, está com o licenciamento atrasado desde 2017.

As informações são do blog Espaço Militar