AMARGURA E DESPREZO

15/01/19 - 00:01:31

DIÓGENES BRAYNER – plenario@faxaju.com.br

O governador Belivaldo Chagas (PSD) está em silêncio. Mergulhou fundo nos projetos e decisões que deve adotar até fevereiro, quando se iniciar o ano legislativo. O objetivo é preparar o Estado para um modelo administrativo que tenha planejamento seguro e possa resolver problemas, alguns deles previamente antecipados por uma equipe que vai atuar nessa área. Seria uma espécie de “núcleo de emergências sobre prováveis novas crises que venham a acontecer”.

Será um trabalho de ‘notáveis’. Alguns deles, inclusive, estão na área já há algum tempo, mas que foram esquecidos por Governos anteriores. Estavam ‘encostados’ e serão aproveitados exatamente para uma análise criteriosa e preventiva, que podem provocar algumas medidas que serão adotadas, com o objetivo de evitar riscos e buscar o melhor caminho para se chegar a uma decisão exitosa. O Estado não pode mais dar de cabeça para oferecer uma administração que corrija fracassos.

Belivaldo Chagas montou um gabinete de Planejamento e Estratégia, acoplado à Secretaria Geral de Governo e vinculado diretamente a ele para tratar de projetos futuros e avaliar a vulnerabilidade de alguns setores do Estado, tanto na questão financeira, quanto na econômica e mais ainda na social. Vai analisar e oferecer caminhos para a solução. Os técnicos escolhidos estavam lotados na Secretaria do Planejamento e não eram consultados para melhorar um sistema em absoluta dificuldade.

O Gabinete do Planejamento e Estratégia analisará toda a situação do Estado e oferecerá diretrizes com soluções ao Governo, aliados a uma decisão política e técnica do governador Belivaldo Chagas. O gabinete está em fase de elaboração, mas dá os primeiros passos para a reestruturação de alguns pontos da administração, com o objetivo de reduzir o índice de dificuldade pelo qual passa o Estado. O momento é de renovação e mudanças de um estilo que levou Sergipe a uma situação de amargura e desprezo.

ZEZINHO E O LÍDER

O deputado federal Zezinho Guimarães (MDB) pode ser mesmo o líder do Governo em lugar de Francisco Gualberto (PT), que recuou da liderança. O nome de Zezinho circula como certo tanto na Alese quanto no Palácio dos Despachos, embora Belivaldo só vá tratar do assunto com o reinício dos trabalhos.

SOBRAL EM ALERTA

O deputado estadual eleito Zezinho Sobral (Podemos) também é um nome que tem simpatia do Palácio dos Despachos para ser o líder do Governo. O seu nome aparece bem, mas o Guimarães tem mais chance, mesmo que a escolha tenha a participação da bancada e decisão final do governador.

ALESSANDRO E VOTO

O senador eleito Alessandro Vieira disse a O Antagonista, que “É direito dos eleitores saber como votam seus representantes. Mais ainda quando entre os candidatos temos figuras que respondem a processos judiciais ou são investigadas. É preciso garantir transparência máxima para resgatar a credibilidade do Congresso”.

REVER SITUAÇÃO

Novato no Senado e como experiência zero, Alessandro está estudando a possibilidade de rever a decisão do presidente do STF, ministro Dias Toffoli, que confirmou o voto secreto nas eleições para presidente do Congresso. “Entendo que cabe ao próprio Senado rever esta questão”, disse.

FÁBIO E RODRIGO

O deputado eleito Fábio Henrique (PDT) vota em Rodrigo Maia para presidente da Câmara Federal. Em reunião na sexta-feira, no Rio de Janeiro, a bancada do PDT decidiu aprovar indicativo de apoio a Maia: “fico feliz porque foi essa posição que defendi”, disse Fábio usando o Twitter.

COBRIR CANAIS

O shopping Jardins fez proposta à Prefeitura de Aracaju para fechar e urbanizar parte do canal da avenida Pedro Valadares, onde está instalado. O shopping banca toda a obra e dará outro aspecto ao local. Até o momento o município não se manifestou, mas a direção dos Jardins espera que o faça rápido.

MAL NA CÂMARA

Sergipe pode começar mal na Câmara Federal, caso Valdevan Noventa assuma mandato em fevereiro. O Estado terá um parlamentar de tornozeleira, tendo que se apresentar todos os meses ao juiz e respondendo a processo criminal. A representação “paulista” de Sergipe fará mal ao Estado.

CAFÉ DA MANHÃ

O Partido dos Trabalhadores havia marcado um café da manhã para sábado passado, mas foi cancelado por solicitação do seu presidente regional, senador eleito Rogério Carvalho (PT), que estava viajando e não podia vir. Há um sentimento para consolidar o bom entendimento entre lideranças da sigla.

RECEBE CRÍTICAS

O deputado federal Luis Mitidieri (PSD) recebe críticas de militares por seu posicionamento quanto à reforma da previdência. “Tenho o maior respeito pela família militar e sempre demonstrei isso no meu mandato, mas entendo que a reforma deve ser universal”, disse.

BELIVALDO BEM

O presidente regional do MDB, João Augusto Gama, acha que Belivaldo Chagas vai bem nesse início de Governo, mas terá muito trabalho. Admite, entretanto, que tudo que vier a fazer vai depende do que o Governo Federal ainda fará, para que seja posta em prática no Estado.

SOBRE PREVIDÊNCIA

Gama acha que uma reforma da Previdência em Sergipe é urgente – nos demais Estados também – mas só se poderá fazê-la junto com mudanças que aconteçam na União, para que não haja conflitos de direitos e obrigações. A Reforma da Previdência terá que ser feita via Congresso Nacional, com projeto do Planalto.

SOBRE PRESIDÊNCIA

João Augusto Gama deixa claro que não pretende continuar presidente regional do MDB, mas permanecerá atuando como membro do partido. Revela apenas uma coisa: “gostaria de entregar o comando do partido às mãos das quais recebi: às de Jackson Barreto. Ele tem tudo para assumir o cargo”.

GRUPO EM CONVERSA

Milton Andrade e Emilia Correa continuam conversando com lideranças de Aracaju, com o objetivo de formar um grupo capaz de disputar a Prefeitura da Capital, Também entra no bloco o Partido Novo e o PSL. Não há um nome para ser o candidato, mas há certeza que vai surgir depois de conversas.

VIA TELEFONE CELULAR

A informação é de um militante petista: “as lideranças do partido estão buscando a unidade pensando no futuro, mas segmentos da militância quer manter a distinção de grupo, inclusive na disputa pelo comando do PT no Estado”. Dentro do partido ainda não foi construído uma posição coincidente.

MORTE DE ‘DOUTOR’

Morreu ontem o ex-dono do Cacique, conhecido por ‘Doutor’. Ele esteve à frente do bar no período áureo da política sergipana. Lá se reuniam, no final da tarde, todos os políticos do Estado para uma cervejinha. Muita coisa foi decidida no Cacique, inclusive formação de Governo e demissões de secretários.

CAMINHA PARA APOIO

A tendência do PRB é seguir o Governo Belivaldo Chagas (PSD), tanto que já o apoiou no segundo turno. O partido está junto aos candidatos a prefeito da base aliada, como é o caso do prefeito de São Cristóvão, Marcos Santana, que tentará a reeleição e ontem esteve com membros da legenda.

FICA NO “ANEXO TRÊS”

Os deputados que ficam no anexo três da Câmara Federal não tem banheiro nos gabinetes e nem elevadores. Entretanto é o mais próximo do plenário. De Sergipe ficam no anexo três Fábio Henrique e Gustinho Ribeiro (por sorteio), e Fábio Mitidieri por opção, já que como reeleito poderia se transferir para o anexo 04.

MUITO CUIDADO

Quem possuir veículo tipo HD-20, da Hyundai, precisa ter muito cuidado. Um delegado de Aracaju avisou a uma senhora que teve o seu Gol levando por dois homens, que os bandidos preferem essa outra marca: “são em média cinco HD-20 roubados por semana só na Capital”.

Nas redes sociais

///Radio de atuação – Vice-governadora Eliane Aquino (PT) usa Twitter para anunciar decidiu ampliar a experiência que teve na Prefeitura de Aracaju, durante a campanha de destinação do IR para o Fundo da Criança. “Agora é tempo de alargar o raio de atuação em Sergipe, ainda contando com a parceria do CRC e com a Receita Federal”.

///Combate violência – O ex-deputado Mendonça Prado sugere, no Twitter que para combater a violência é preciso integrar a gestão. É necessário educação, infraestrutura, emprego e assim sucessivamente. As polícias sozinhas não confrontam as causas. Na verdade as polícias tem o dever de combater as consequências.

///Sem previsão – Um total de 26 municípios decretaram situação de emergência, dos quais três aguardam homologação estadual cinco esperam portaria de reconhecimento federal, o que possibilita o recebimento de recursos da Secretaria Nacional da Defesa Civil. A seca no Estado começa a preocupar porque não há previsão de chuva.

Cara do País – Leandro Demore identifica os “Isentões” no Twitter Esse e o chama de “xeroque rolmes do Google da direita, o ajudante de ordens B. Ele diz que luta por transparência, mas quando eu dei uma transparecidinha sobre a identidade dele e de sua turma ele apagou toda a conversa. Mas que bebê fujão. É ou não é a cara dos pais?”

///Carlos Ayres Britto – Que o ano de 2019 nos ajude a compreender que afeto não se estoca, pois quanto mais a gente o esbanja mais ele sobra. Também assim, que um barquinho de papel carregado de sonhos vale infinitamente mais para a humanidade do que navios e navios carregados de bombas.

///Nos Natais – Por e-mail, A Prefeitura Municipal de Lagarto avisa que. em respeito à população da cidade e aos princípios da transparência do município, os contratos das bandas musicais presentes nos Natais dos Povoados obedecem ao processo público de inexigibilidade. Lagarto realiza festas de Natal até fevereiro.

Conversa

Na livraria – Ministro Carlos Ayres Britto esteve sábado em uma livraria do shopping e conversou com amigos. Esteve apenas para tomar um cafezinho.

Para os filhos – O senador eleito Alessandro Vieira estava ontem comprando livros para os filhos junto a uma multidão que neste momento freqüenta as livrarias.

Mídia pelo voto – Pelo menos quatro profissionais da imprensa já estão declarando candidatura a vereador nas eleições de 2020.

Na rodovia – O senador Eduardo Amorim (PSDB) retornou ontem de viagem do seu período de férias. Veio de Minas a Aracaju dirigindo.

Depois do carnaval – Eduardo Amorim diz que ainda é cedo para fazer avaliações políticas, mas diz que vai conversar com aliados depois do carnaval.

Últimos dias – O deputado federal André Moura (PSC) vai aproveitar até os últimos dias do seu mandato para liberar recursos conseguidos por ele em Brasília.

Boa feijoada – O governador Belivaldo Chagas cumpriu compromissos em Siriri e almoçou uma feijoada com os amigos. Postou: “pense numa feijoada boa”!

Boa bronca – Vem ‘chumbo grosso’ por aí em razão de um salário que é pago em Sergipe. Coisa velha, mas que dará uma boa bronca.

Cuida do partido – Enquanto Fábio Henrique estiver em Brasília, a deputada Silvia Fontes é que vai cuidar do partido em Sergipe.