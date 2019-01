Ariston Porto desiste da pré-candidatura a prefeito da Barra dos Coqueiros

15/01/19 - 15:38:27

Quem será o próximo a desistir da Pré-candidatura a Prefeito de Barra dos Coqueiros?

Por de decisão própria e também ao ouvir familiares e amigos e em conversar com o Prefeito Aírton Martins (MDB), o Secretário de Governo Ariston Porto, anunciou hoje ao blogueiro e radialista Givaldo Silva, a desistência de sua pré-candidatura a prefeito de Barra dos |Coqueiros, no pleito do próximo ano. Ariston Porto, também resolveu não colocar o BLOCO #TAMOSJUNTOS, no carnaval de 2019, que estava sendo planejado pelo Próprio.

A desistência de Ariston Porto, foi anunciada por ele ao prefeito Airton Martins, na manhã de hoje, no gabinete do prefeito. A justificativa utilizada por Ariston, foi de que, tinha outros planos para sua vida e também após consulta da viabilidade da sua Pré-candidatura, com seus familiares e amigos.

Ao anunciar a desistência, Ariston Porto, admitiu que o recuo representa um avanço, deixando o Prefeito a vontade para escolher o melhor candidato para o grupo, e ainda confirmou que vai apoiar o candidato que o prefeito indicar. .

O nome do Secretário Ariston Porto, estava crescendo de forma gradativa na Barra dos Coqueiros, muitos políticos ficaram surpresos com a desistência de Ariston Porto, que é uma pessoa competente e tinha muitas coisas boas para o desenvolvimento de Barra dos Coqueiros.

Agora vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos.

por A BARRA E A NOTICIA ABN