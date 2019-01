CPTran registra a redução no número de acidentes de trânsito em Aracaju

15/01/19 - 08:23:53

A Companhia de Polícia de Trânsito (CPTran) divulgou na manhã desta segunda-feira, 14, dados referentes aos números de acidentes de trânsito registrados na capital sergipana no ano de 2018.

De acordo com a CPTran, 902 acidentes foram notificados em 2018, o que corresponde a 8,7 % a menos, comparados aos 988 acidentes ocorridos em 2017. Ainda de acordo com a Companhia de Trânsito, no mesmo período, houve redução de 29,6% nos números de vítimas fatais.

As estatísticas também comprovaram que a sexta-feira é o dia da semana onde mais ocorrem acidentes de trânsito, enquanto na segunda-feira são registrados os menores índices. Em 2018 foram confirmados 148 e 115 acidentes, respectivamente.

Nas operações da Lei Seca, 789 pessoas foram autuadas por embriaguez ao volante, sendo que, 189 foram presas em flagrante e encaminhadas à delegacia para o devido procedimento legal.

No que se refere ao combate à criminalidade, a CPTRan registrou neste mesmo período 17 apreensões de armas de fogo, 37 veículos com restrições de roubo e furto recuperados, além das prisões de 32 pessoas pela suspeita de crime de tráfico de drogas

“Os acidentes de trânsito estão ligados principalmente ao tipo de comportamento do condutor, cabendo ao mesmo cooperar para que os números diminuam. Além disso, a fiscalização e prevenção de todos os órgãos de trânsito da capital foram essenciais para alcançarmos essa redução”, explicou o comandante da CPTran, capitão Silveira.

A CPTran disponibiliza equipes de atendimento de acidentes com vítimas lesionadas ou fatais durante 24 horas, podendo ser acionada por meio do 190.

Fonte e foto PM/SE