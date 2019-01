EMDAGRO EMPOSSA NOVO DIRETOR DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

15/01/19 - 12:47:22

Esmeraldo Leal assume o cargo anteriormente ocupado pelo Engenheiro Agrônomo Gismário Ferreira Nobre

Tomou posse na manhã de hoje (15) como o novo Diretor de Assistência Técnica e Extensão Rural da Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro) o sociólogo Esmeraldo Leal dos Santos. A solenidade de posse ocorreu durante a reunião do Conselho de Administração da Empresa e contou com as presenças da Secretária de Estado da Agricultura e presidente do Conselho, Maria Rosilene Bezerra Rodrigues, do Diretor Presidente e da Diretora de Defesa Animal e Vegetal da Emdagro, Jefferson Feitoza de Carvalho e Salete Dezen, respectivamente, e dos Conselheiros Josué Modesto Sobrinho, José Azevedo Dias, Luciana Cândida Deda de Melo Meneses, Erinaldo Pereira dos Santos e José Alberto Batista Rocha.

Esmeraldo Leal, que assume o cargo anteriormente ocupado pelo Engenheiro Agrônomo Gismário Ferreira Nobre, possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Sergipe, especialização em Estudos Latino-Americanos pela Universidade Federal de Juiz de Fora e mestrado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Campina Grande. Tem experiência na área de Sociologia Rural, com ênfase em Agricultura e Movimentos Sociais, atuando principalmente nos seguintes temas: Agricultura camponesa, movimentos sociais do campo, juventude, identidade e formação política. Em 2015 assumiu a Secretaria de Estado da Agricultura, no governo Jackson Barreto, e exerceu o cargo até meados de março de 2018, quando se desincompatibilizou para concorrer à uma vaga na Assembleia Legislativa.

O presidente da Emdagro, Jefferson Feitoza de Carvalho, deu as boas vindas ao novo diretor e disse está disposição para somar esforços a fim de oferecer um serviço de qualidade ao agricultor familiar. “A porta da presidência não fecha, ela está sempre aberta, entendo que a diretoria técnica é um tanto complexa porque trabalhamos diretamente com o pequeno agricultor, o qual nos dá uma responsabilidade muito grande. Para se ter uma idéia, quando o governo nos procura para saber o que estamos fazendo para o agricultor é, justamente, a Diretoria de Ater que cobramos, isso sem desmerecer as outras áreas, como a Defesa Animal e Vegetal, Pesquisa e Fundiária”.

Após a posse, o atual diretor de Ater da Emdagro recebeu os cumprimentos dos presentes e afirmou seu compromisso com as finalidades da empresa e, em seguida, se reuniu com sua equipe da Coordenadoria de Agricultura Familiar (Coagri).

Fonte e foto assessoria