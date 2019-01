Espelho Da Vida- Danilo é encurralado por capangas de Gustavo Bruno. O jovem artista é surpreendido pela chegada dos bandidos

Gustavo Bruno (João Vicente de Castro) enganou a todos com sua fachada de bom moço em Espelho da Vida. Sabemos que o interesse real do marquês é casar-se com Julia Castelo (Vitória Strada), mas há uma pedra em seu caminho. E o nome desta pedra é Danilo Breton (Rafael Cardoso)!