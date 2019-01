FÁBIO HENRIQUE ASSUME COMPROMISSO COM SERVIDORES DA SAÚDE

15/01/19 - 14:15:48

O deputado Federal eleito Fábio Henrique (PDT) tem visitado municípios e categorias de trabalhadores, para conhecer as necessidades e anseios. Na manhã dessa terça (15), Fábio Henrique esteve no Sindicato dos Trabalhadores na Área de Saúde do Estado de Sergipe – SINTASA, à convite do presidente José Augusto Couto.

No encontro, foram apresentados os anseios das categorias da saúde que estão em andamento em Brasília/DF. São elas: reavaliar o acordo coletivo; redução para 30 horas de trabalho semanais; e Piso Nacional do Enfermeiro, que será base para os demais salários da área. “Já conseguimos a implantação dessa carga horária em algumas instituições em Sergipe, mas é um acordo e não uma lei. Sem falar que esses benefícios podem ser ampliados para todo o país, de forma vertical”, defendeu o presidente do SINTASA.

Na Câmara Federal já existe a PL 2295/2000 que institui o piso para cada uma das categorias e a carga horária. “Já entrarei em contato com as lideranças para saber qual a situação dessa PL, por onde andou e em que está esbarrada. Me coloco à disposição do Sindicato, bem como em defesa dos trabalhadores. Tenham a certeza que vocês terão espaço em meu gabinete e estarei junto com vocês”, declarou Fábio Henrique.

Fábio Henrique destacou a conduta dele como deputado Federal não será diferente do que tem feito em sua história e a do seu partido, o PDT. “É uma questão de princípios. Quando fui prefeito de Nossa Senhora do Socorro eu fiz tudo que podia e tinha condições de fazer para o servidor público, a exemplo de criar e implantar o Plano de Cargos e Salários. Também tem o fato de eu conhecer a realidade porque também sou servidor público concursado e conheço as realidades dos trabalhadores”, disse o deputado federal.

Por Henrique Matos

Foto assessoria