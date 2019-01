Ministra Rosa Weber deve decidir até sexta sobre posse de Luciano na Alese

15/01/19 - 17:44:55

A decisão sobre a diplomação do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Luciano Bispo (MDB) deve sair até sexta-feira (18), através de decisão da ministra presidente do TSE, Rosa Weber. Nesta terça-feira (15), em despacho, a ministra determinou que fosse ouvido em 48 horas Ministério Público Eleitoral (MPE) e a coligação de oposição nas eleições do ano passado, para que decida nos autos.

Também nesta terça-feira (15), o deputado Luciano Bispo informou que a decisão da ministra Rosa Weber, de dar conhecimento ao Ministério Público e à coligação liderada no pleito anterior pelo senador Eduardo Amorim (PSDB), sobre o pedido que está em sobre sua mesa, no TSE, é um procedimento absolutamente democrático e faz parte do processo jurídico.

Luciano Bispo informou ainda, através de sua assessoria, que continua convicto que será feito justiça e que ele está animado com a possibilidade de assumir o seu mandato dia primeiro de fevereiro.