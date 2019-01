O Sétimo Guardião- Sampaio atropela León e o gato morre. O bichano de Serro Azul não resiste aos ferimentos e Neide vê tudo

15/01/19 - 15:28:46

Valentina (Lilia Cabral) não aguenta mais ver um gato atrapalhando os seus planos. Decidida a acabar de vez com León, a madame chama Sampaio (Marcello Novaes) e ordena: “Não me volte pra casa sem matar aquele gato! Se ele tem mesmo sete vidas, então mate-o oito vezes… Só não pode passar de hoje!”

Sampaio acata as ordens da patroa e sai pela cidade à procura do felino. De dentro do carro, ele busca León em cada canto da cidade.