Prazo para pagamento em cota única do IPTU termina nesta terça, dia 15

15/01/19 - 07:38:52

Os proprietários de imóveis que pretendem realizar o pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) em cota única devem ficar de olho no prazo: o benefício do desconto termina nesta terça-feira, dia 15. Para aquele contribuinte que não tem dívidas com o município, a Prefeitura de Aracaju concede um desconto de 7,5%.

“Já para quem está inadimplente com o poder público municipal, a porcentagem de desconto é de 2,5%”, lembra o secretário da Fazenda, Jeferson Passos. Ambas as situações já vêm descritas no carnê do IPTU, ja entregues pelos Correios ou disponíveis no Portal do Contribuinte, no endereço eletrônico fazenda.aracaju.se.gov.br.

A Prefeitura espera arrecadar, ao todo, algo em torno de R$ 170 milhões com o tributo, que é o segundo mais importante para o município. A Constituição determina que 25% do que é arrecadado pelo IPTU seja investido em Educação e 15% em Saúde – embora Aracaju esteja encaminhando 20%.

Além disso, a gestão utiliza parte do recurso para aplicação na limpeza urbana, coleta de lixo, operação de recapeamento asfáltico e contrapartida de obras. Para quem optar pelo parcelamento do tributo, o secretário da Fazenda informa que o vencimento será em 5 de fevereiro, com possibilidade de pagamento em até dez vezes, a depender do valor total do IPTU. “As parcelas também já estão definidas no carnê”, enfatiza Jeferson Passos.