Busca ativa 2019: ação conjunta entre secretarias está combatendo a evasão escolar

16/01/19 - 04:55:15

Uma verdadeira força-tarefa. Assim é o Busca Ativa 2019 que foi iniciada nesta terça-feira (15) e tem como meta evitar ao máximo a evasão escolar nas escolas da Rede Municipal de Lagarto.

Uma ação conjunta que envolveu professores e servidores da Secretaria Municipal de Educação (SEMED); Agentes de Saúde da SMS; e Assistentes Sociais da SEDEST estão percorrendo tanto a região central quanto os principais bairros de Lagarto no intuito de identificar e conversar com famílias, cujo os filhos menores estão fora da sala de aula.

Os profissionais batem às portas das famílias, e a partir de uma breve conversa com os pais ou responsáveis, é feito um levantamento para uma futura ação mais concentrada onde aquela família receberá toda orientação e encaminhamento necessários para que os pequenos cidadãos não fiquem sem estudar.

De acordo com a secretária da Educação, Vanda Monteiro, é imprescindível que a prefeitura lute para convencer estas famílias que o lugar de criança é na sala de aula.

“Não há justificativa plausível para um menor, especialmente um adolescente, simplesmente abandonar os estudos e ainda por cima contando com o apoio de quem deveria zelar por esse direito e dever do jovem. Alguns pais dão a desculpa que não acharam vaga na unidade mais próxima, o que nós não concebemos, pois estamos fazendo de tudo para garantir que ninguém fique de fora do local em que gostaria de estudar. Quando não é possível, fazemos um remanejamento e ainda proporcionamos o transporte escolar gratuito para muitos destes, sobretudo na zona rural”, relatou.

E os alvos não são apenas crianças e adolescentes em idade escolar.

Possíveis alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) também estão sendo identificados e convencidos a concluir o Ensino Fundamental II.

Segundo a secretária adjunta da Educação, Silvania Santana, a ação também irá abranger os principais povoados nesta quinta-feira (17). Ela pede que as famílias recebam os profissionais de braços e coração abertos para a importância da educação na vida dos seus filhos e agregados.

Busca ativa 2019: Fora da Escola, não pode. Abrace esta causa conosco!

Fonte e foto assessoria