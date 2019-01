Fundat realiza ‘Quarta do Cadastro’ no shopping Riomar

16/01/19 - 15:56:52

A Prefeitura Municipal de Aracaju, através da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) reconhece a importância de buscar cada vez mais oportunidades de trabalho para o cidadão. E uma destas formas é a intermediação de mão obra qualificada, por meio da captação de vagas de emprego junto às empresas parceiras.

Exemplo disso é a realização da ‘Quarta do Cadastro’, ação que visa promover o cadastro de currículo reserva para quem deseja trabalhar como vendedor em shoppings. O cadastro acontecerá no dia 23 de janeiro, das 09h às 12h, no Espaço Fundat do Shopping Riomar.

De acordo com o diretor de Empreendedorismo e Cooperativismo da Fundat, Márcio Rodrigo, a iniciativa surgiu a partir da necessidade de atender as solicitações tanto dos lojistas, quanto da população. “Temos recebido solicitação das lojas e nos deparamos com a dificuldade em preenchê-las. Esse chamamento se dá em virtude de podermos atender da melhor forma aos lojistas e também para que possamos atingir um maior número de pessoas que têm capacidade de preencher essas vagas”, contou o diretor.

Os interessados em participar devem comparecer ao local no dia e horário marcados, portando o RG, CPF e currículo.

Serviço

O que: Quarta do Cadastro

Data: 23 de janeiro

Horário: 09h às 12h

Local: Espaço Fundat do Shopping Riomar – Avenida Delmiro Gouveia, 400, bairro Coroa do Meio, Aracaju/SE

Por Alana Karolina Gois