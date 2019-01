HOMEM É PRESO PELA PRF SUSPEITO DE ASSASSINAR O IRMÃO

16/01/19 - 12:40:25

Uma equipe PRF deteve no final da noite de terça-feira, 15, um homem, que não teve o nome revelado, com mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio. O fato aconteceu no km 200 da BR 101, em Cristinápolis/SE.

Os agentes federais abordaram um ônibus do transporte interestadual que seguia de São Paulo/SP para Agrestina/PE, e durante checagem de documentação descobriram que um dos passageiros possuía um Mandado de Prisão em aberto expedido em maio de 2008, pelo crime de homicídio ocorrido no mesmo ano. O passageiro disse aos policiais que matou o irmão, o qual tentava assassinar a sua mãe.

O homem, de 35 anos, foi detido e encaminhado à delegacia de Polícia Civil, em Lagarto

Mais ocorrência

Policiais Rodoviários Federais detiveram ainda na terça-feira, 15, um motociclista inabilitado e embriagado trafegando em rodovia federal. O fato aconteceu no Km 200 da BR 101, em Cristinápolis/SE.

Os agentes federais faziam o trabalho de fiscalização quando deram ordem de parada ao condutor de uma moto Kasinski/Soft, sem placas, que desobedeceu e fugiu pelas ruas do município, em alta velocidade e na contramão de direção. Ele foi alcançado e além do condutor, outras duas passageiras viajavam no veículo, todos sem capacete.

O teste de alcoolemia realizado no motociclista constatou o teor alcoólico de 0,62 mg/L (miligramas por litro de ar expelido dos pulmões), confirmando a embriaguez. Além disso, os agentes federais descobriram em consulta ao banco de dados utilizado pela PRF, que a motocicleta possuía restrição de roubo desde junho de 2012, na cidade de Vitória da Conquista/BA.

O jovem, de 22 anos, foi detido e encaminhado à delegacia de Polícia Civil onde responderá pelos crimes de receptação de veículo roubado, embriaguez ao volante e direção de veículo automotor em via pública, sem habilitação e ainda gerando perigo de dano.

Fonte e foto: PRF/SE